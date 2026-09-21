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Bitcoin Kritik Seviyeyi Aştı: Geçmişte 3 Kez Yaşandı, Yüzde 700'e Varan Yükseliş Geldi

Bitcoin Kritik Seviyeyi Aştı: Geçmişte 3 Kez Yaşandı, Yüzde 700'e Varan Yükseliş Geldi

bitcoin
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 22:31
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Bitcoin, 10 aydan uzun bir aradan sonra ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış yaptı. Kripto para birimi bu hareketin ardından 84 bin dolar sınırını da aşarak 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasada bu teknik kırılma yakından takip edilirken analistler tek bir haftalık kapanışın boğa piyasasını kesinleştirmediği konusunda hemfikir. Peki Bitcoin'deki bu yükseliş gerçekten yeni bir dönemin habercisi mi?

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Bitcoin 10 ayın ardından kritik ortalamayı geri aldı.

Bitcoin 10 ayın ardından kritik ortalamayı geri aldı.

TradingView verilerine göre Bitcoin, geçtiğimiz pazar günü Coinbase borsasında haftayı 81 bin 159 dolardan tamamladı. Bu kapanış seviyesi, 78 bin 788 dolarda bulunan 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Kripto para biriminin bu ortalamanın üzerinde son kez haftalık kapanış yapması ise 9 Kasım 2025 tarihine kadar uzanıyordu; yani piyasa yaklaşık 10 ay sonra bu eşiği yeniden geçmiş oldu.

Haftalık kapanışın ardından gelen hareketlilikte Bitcoin 84 bin dolara kadar tırmandı ve 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Bu satırların yazıldığı sıralarda fiyat yüzde 3 civarında artışla 83 bin 472 dolar seviyesinde seyrediyordu. Galaxy Research'ten Alex Thorn, 50 haftalık ortalamanın tarihsel olarak ayı piyasalarında güçlü bir direnç noktası oluşturduğunu belirtiyor; tamamlanan beş ayı piyasasının dördünde bu ortalamanın ilk kez yukarı yönlü kırılması, piyasa dibinin oluşmasının hemen ardından yaşanmıştı.

Uzmanlardan boğa piyasası yorumu: "Tek kapanış yeterli değil."

Uzmanlardan boğa piyasası yorumu: "Tek kapanış yeterli değil."

Collective Shift'in kurucusu Ben Simpson, 50 haftalık ortalamanın üzerinde gerçekleşen kapanışı önemli bir sinyal olarak okuyor. Simpson, bu gelişmenin kendisinin piyasayı 'boğa piyasası' olarak adlandırmadan önce görmek istediği son unsur olduğunu söylüyor. Yatırımcı, Bitcoin'in 2017, 2020 ve 2023 yıllarında aynı seviyenin üzerine çıktığı dönemlerde fiyatın yüzde 700 ile yüzde 900 arasında yükseliş kaydettiğine dikkat çekiyor.

Bitget Baş Analisti Ryan Lee ise daha temkinli konuşuyor. Lee'ye göre ortalamanın yeniden kazanılması toparlanmanın başladığı görüşünü güçlendiriyor, ancak tek bir haftalık kapanış döngüsel dibin kesinleştiğini kanıtlamaya yetmiyor. Kripto yatırımcısı Craig Cobb ise gözünü 83 bin dolar seviyesine dikmiş durumda; bu seviyenin aşılması, aylık grafikte daha düşük bir tepe oluşmadığını ve mevcut düşüş trendinin sona erebileceğini gösterebilir. Cobb, tarihte üç aylık grafiklerde kırmızıdan yeşile geçişin 15 kez yaşandığını, bu örneklerin 11'inde ise Bitcoin'in daha sonra yeni bir zirveye ulaştığını hatırlatıyor.

Analistlerin ortak görüşü, Bitcoin'in 50 haftalık ortalamanın üzerinde kalıcı olup olamayacağının ve 83 bin dolar seviyesini net biçimde aşıp aşamayacağının önümüzdeki haftalarda yakından izleneceği yönünde. Kısacası piyasada önemli bir eşik geçildi; ancak boğa piyasasının resmen başladığını söylemek için yatırımcılar hâlâ ek teyit bekliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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