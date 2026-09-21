Bitcoin Kritik Seviyeyi Aştı: Geçmişte 3 Kez Yaşandı, Yüzde 700'e Varan Yükseliş Geldi
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Bitcoin, 10 aydan uzun bir aradan sonra ilk kez 50 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde haftalık kapanış yaptı. Kripto para birimi bu hareketin ardından 84 bin dolar sınırını da aşarak 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Piyasada bu teknik kırılma yakından takip edilirken analistler tek bir haftalık kapanışın boğa piyasasını kesinleştirmediği konusunda hemfikir. Peki Bitcoin'deki bu yükseliş gerçekten yeni bir dönemin habercisi mi?
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Bitcoin 10 ayın ardından kritik ortalamayı geri aldı.
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Uzmanlardan boğa piyasası yorumu: "Tek kapanış yeterli değil."
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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