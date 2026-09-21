Bitcoin Kritik Seviyeyi Aştı: Geçmişte 3 Kez Yaşandı, Yüzde 700'e Varan Yükseliş Geldi

TradingView verilerine göre Bitcoin, geçtiğimiz pazar günü Coinbase borsasında haftayı 81 bin 159 dolardan tamamladı. Bu kapanış seviyesi, 78 bin 788 dolarda bulunan 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Kripto para biriminin bu ortalamanın üzerinde son kez haftalık kapanış yapması ise 9 Kasım 2025 tarihine kadar uzanıyordu; yani piyasa yaklaşık 10 ay sonra bu eşiği yeniden geçmiş oldu.

Haftalık kapanışın ardından gelen hareketlilikte Bitcoin 84 bin dolara kadar tırmandı ve 30 Ocak'tan bu yana görülen en yüksek seviyesine ulaştı. Bu satırların yazıldığı sıralarda fiyat yüzde 3 civarında artışla 83 bin 472 dolar seviyesinde seyrediyordu. Galaxy Research'ten Alex Thorn, 50 haftalık ortalamanın tarihsel olarak ayı piyasalarında güçlü bir direnç noktası oluşturduğunu belirtiyor; tamamlanan beş ayı piyasasının dördünde bu ortalamanın ilk kez yukarı yönlü kırılması, piyasa dibinin oluşmasının hemen ardından yaşanmıştı.