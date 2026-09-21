article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Aşk Hayatını Anlatan Amy Winehouse Şarkısı Hangisi?

etiket Aşk Hayatını Anlatan Amy Winehouse Şarkısı Hangisi?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
21.09.2026 - 22:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Amy Winehouse şarkıları aşkın en güzel halini de en acı tarafını da anlatmayı başarıyor. Peki senin aşk hayatını hangi Amy Winehouse şarkısı anlatıyor? Cevaplarını ver, sonucu birlikte bulalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Birinden hoşlandığında ilk hamleyi kim yapar?

2. Eski sevgilinin Instagram'da yeni biriyle fotoğrafını gördün. Ne yaparsın?

3. Sence bir ilişkinin bitmesinin en zor tarafı nedir?

4. İlk buluşma için hangisini seçersin?

5. Bir tartışmanın ardından barışmaya çalışan taraf kim olur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir müzik aleti seç bakalım şimdi!

7. Sana göre aşkın en güzel yanı nedir?

8. Son olarak birinin seni gerçekten sevdiğini nasıl anlarsın?

Back To Black!

Senin aşk hayatının fon müziği kesinlikle Back to Black. Sen birini sevdiğinde yarım yamalak sevemiyorsun, işin içine girdin mi duygular son ses açılıyor. İlişkilerinde tutkuyu çok önemsiyorsun ve biten bir aşkın ardından bile bazı duyguları kolay kolay çöpe atamıyorsun. Bazen geri dönmemek gerektiğini bildiğin halde geçmişe dönüp Ne olsaydı? sorusunu kendine sorabiliyorsun. Senin için aşk iz bırakan bir deneyim. Senin kalbin biraz fazla derin sularda yüzüyor ve bazen çıkış merdivenini bulmak için fener gerekiyor.

Tears Dry On Their Own

Senin aşk hayatını en iyi anlatan Amy Winehouse şarkısı Tears Dry On Their Own. Sen duygularını yoğun yaşayan ama sonunda kendi ayaklarının üzerinde durmayı bilen birisin. Bir ilişki bittiğinde dünyanın sonu gelmiş gibi hissedebilirsin ama zaman geçtikçe toparlanmayı başarırsın. İçinde hala özlem olsa bile hayatın devam ettiğini kabul edebilecek kadar gerçekçisin. Kalbin kırıldığında biraz dramatikleşsen de sonsuza kadar aynı yerde kalmıyorsun. Senin aşk hikayelerinde gözyaşı olabilir ama final jeneriği mutlaka bir noktada akıyor.

Love Is A Losing Game

Senin aşk hayatının şarkısı Love Is a Losing Game. Sen aşkı biraz satranç tahtası gibi görüyorsun ama sorun şu ki kalbin hamle sırasını pek umursamıyor. Bir ilişkinin kötüye gittiğini fark etsen bile duyguların yüzünden uzun süre mücadele edebiliyorsun. Sevdiğin kişiye karşı fazlasıyla sabırlı davranman bazen kendi sınırlarını unutmana neden olabiliyor. Senin için aşkın en zor tarafı sevmekten ziyade artık devam etmenin sana zarar verdiğini kabul etmek. Yine de yaşadığın her ilişki sana kendin hakkında yeni bir şey öğretiyor. Sen aşkı kaybetsen bile deneyimi cebine koyup yoluna devam edenlerdensin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın