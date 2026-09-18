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Altında 3 Haftalık Düşüş Sona Eriyor: Kritik Seviye Belli Oldu

Altında 3 Haftalık Düşüş Sona Eriyor: Kritik Seviye Belli Oldu

Dolar Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.09.2026 - 16:17
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Küresel piyasalarda ons altın, art arda üç haftadır süren düşüş serisini geride bırakmaya hazırlanıyor. Fed'in faiz kararının ardından dolar ve tahvil getirilerindeki gerileme sarı metale nefes aldırdı. Haftanın son işlem gününde gözler kritik seviyelerde.

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Fed kararı sonrası altında dikkat çeken hareketlilik.

Fed kararı sonrası altında dikkat çeken hareketlilik.

Küresel piyasalar açısından haftanın en kritik gündem maddesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16 Eylül'de aldığı faiz kararı oldu. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 bandına taşıdı. Karar oy birliğiyle alınırken, 2023'ten bu yana gerçekleşen ilk faiz artışı olması dikkat çekti.

Fed'in yayımladığı projeksiyonlara göre yılın geri kalanında bir faiz artışı daha bekleniyor. Ancak artışın piyasalarca önceden büyük ölçüde fiyatlanmış olması, kararın ardından belirsizliği azalttı. Ons altın, kararın hemen sonrasında kısa süreli baskı görse de perşembe günü güçlü bir yükselişle tepki verdi.

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren göstergelerden biri olan ABD tahvil piyasasında da Fed kararının ardından dikkat çekici bir hareket yaşandı. Karar öncesinde yüzde 5 sınırının üzerine çıkan 10 yıllık ABD tahvil faizi, kararla birlikte yeniden bu seviyenin altına indi ve bu sabah itibarıyla yüzde 4,94 civarında seyrediyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın açısından tahvil getirilerindeki bu gerileme olumlu bir sinyal sayılıyor. Yatırımcılar, getirisi düşen tahvil yerine güvenli liman olarak görülen altına yönelmeyi daha cazip buluyor.

Altında kritik seviye belli oldu.

Altında kritik seviye belli oldu.

Yukarı yönlü hareketin devam etmesi halinde piyasaların takip edeceği ilk direnç seviyesi 4.435 dolar olarak öne çıkıyor. Haftanın son işlem gününde ons altının 4.349 dolarlık kapanış seviyesini geçmesi durumunda, son üç haftadır süren düşüş serisinin sona erdiği kabul edilecek. Yurt içinde ise gram altın günü yüzde 1,30'luk artışla 6.890 lira sınırına yaklaşırken, çeyrek altın 11.265 lira, yarım altın ise 22.531 liradan işlem gördü.

Altın yükselecek mi?

Altın yükselecek mi?

Hafta boyunca altın üzerinde baskı oluşturan dolar endeksindeki hareketlilik de zayıfladı. Fed kararının hemen ardından değer kazanan dolar, perşembe günü bu yükseliş ivmesini sürdüremedi ve bugün itibarıyla 100 seviyesinin hemen üzerinde yatay bir seyir izliyor. Endeksin yeni bir atak gerçekleştirememesi, dolar bazında fiyatlanan ons altın için bir miktar rahatlama sağladı.

Petrol piyasasındaki gelişmeler de altının seyrini etkileyen başlıklar arasında yer aldı. Orta Doğu'daki gelişmelerin ve Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattındaki kesintinin etkisiyle haftanın başında 110 dolar sınırına dayanan Brent petrol, hattın kısmen yeniden devreye alınacağı beklentisiyle 104 dolar civarına geriledi. Enerji maliyetlerindeki bu düşüş, küresel enflasyon baskısının hafifleyeceği beklentisini güçlendirerek Fed'in yeni bir faiz artırımına mecbur kalma ihtimaline dair endişeleri de azalttı.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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