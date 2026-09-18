Altında 3 Haftalık Düşüş Sona Eriyor: Kritik Seviye Belli Oldu

Küresel piyasalar açısından haftanın en kritik gündem maddesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 16 Eylül'de aldığı faiz kararı oldu. Fed, politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 bandına taşıdı. Karar oy birliğiyle alınırken, 2023'ten bu yana gerçekleşen ilk faiz artışı olması dikkat çekti.

Fed'in yayımladığı projeksiyonlara göre yılın geri kalanında bir faiz artışı daha bekleniyor. Ancak artışın piyasalarca önceden büyük ölçüde fiyatlanmış olması, kararın ardından belirsizliği azalttı. Ons altın, kararın hemen sonrasında kısa süreli baskı görse de perşembe günü güçlü bir yükselişle tepki verdi.

Altın fiyatlarını yakından ilgilendiren göstergelerden biri olan ABD tahvil piyasasında da Fed kararının ardından dikkat çekici bir hareket yaşandı. Karar öncesinde yüzde 5 sınırının üzerine çıkan 10 yıllık ABD tahvil faizi, kararla birlikte yeniden bu seviyenin altına indi ve bu sabah itibarıyla yüzde 4,94 civarında seyrediyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın açısından tahvil getirilerindeki bu gerileme olumlu bir sinyal sayılıyor. Yatırımcılar, getirisi düşen tahvil yerine güvenli liman olarak görülen altına yönelmeyi daha cazip buluyor.