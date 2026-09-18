Psikologlar Açıkladı: Arabanı Nereye Park Ettiğini Sık Sık Unutmanın Gerçek Nedeni

Bu teoriye göre çalışma belleğimizin kapasitesi oldukça sınırlı. Günlük hayatta çok fazla uyarana ve çoklu göreve maruz kaldığımızda sistem geçici olarak tıkanıyor. Beyin bu aşırı yüklenme anında enerji tasarrufu için rutin bilgileri anında eliyor. Aracını park etmek de bu kadar mekanik bir işleme dönüştüğü için bilgi zihnine derinlemesine kaydolmadan kayboluyor. Küçük bir mola vermek ya da park yerinin fotoğrafını çekmek gibi görsel bir ipucuna başvurmak, yorgun düşmüş hafızaya yardımcı olabiliyor.