Psikologlar Açıkladı: Arabanı Nereye Park Ettiğini Sık Sık Unutmanın Gerçek Nedeni
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Araçını park ettikten sonra nereye bıraktığını hatırlamakta zorlanmak çoğu kişinin başına geliyor. Psikologlara göre bu durum bir hafıza bozukluğu değil, zihnimizin günlük hayatta nasıl çalıştığıyla ilgili.
İşte detaylar...
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Hafıza araştırmacısı Elisabeth Loftus'un öne çıkardığı dört teoriden ilki, birbirine benzeyen anıların birbirinin yerini almasını anlatan 'girişim teorisi'.
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Loftus'un diğer iki teorisi ise unutulan bilginin hafızadan silinmediğini, sadece ulaşılamaz hale geldiğini söylüyor.
Bazı araştırmacılara göre unuttuğumuzu sandığımız bilgi aslında hafızada duruyor, sadece onu hatırlatacak bir ipucu eksik.
Asıl açıklama ise psikolog John Sweller'ın ortaya attığı 'bilişsel yük teorisi'nde yatıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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