article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikologlar Açıkladı: Arabanı Nereye Park Ettiğini Sık Sık Unutmanın Gerçek Nedeni

Psikologlar Açıkladı: Arabanı Nereye Park Ettiğini Sık Sık Unutmanın Gerçek Nedeni

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:41
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Araçını park ettikten sonra nereye bıraktığını hatırlamakta zorlanmak çoğu kişinin başına geliyor. Psikologlara göre bu durum bir hafıza bozukluğu değil, zihnimizin günlük hayatta nasıl çalıştığıyla ilgili.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafıza araştırmacısı Elisabeth Loftus'un öne çıkardığı dört teoriden ilki, birbirine benzeyen anıların birbirinin yerini almasını anlatan 'girişim teorisi'.

Hafıza araştırmacısı Elisabeth Loftus'un öne çıkardığı dört teoriden ilki, birbirine benzeyen anıların birbirinin yerini almasını anlatan 'girişim teorisi'.

Bu teoriye göre zihnimizde benzer anılar sürekli yan yana duruyor ve biri diğerinin yerini kolayca alabiliyor. Bugün arabayı nereye park ettiğini unutmanın nedeni, dün aynı yerde park ettiğin anının bu bilgiyle çakışması olabilir. Psikologlar 'iki ya da daha fazla olay birbirine ne kadar benzerse, aralarında girişim olma ihtimali o kadar artar' diyor.

Loftus'un diğer iki teorisi ise unutulan bilginin hafızadan silinmediğini, sadece ulaşılamaz hale geldiğini söylüyor.

Loftus'un diğer iki teorisi ise unutulan bilginin hafızadan silinmediğini, sadece ulaşılamaz hale geldiğini söylüyor.

Bozulma teorisine göre beyindeki fiziksel ve kimyasal değişimler zamanla anıların izini zayıflatıyor. Geri getirme başarısızlığı teorisine göre ise uzun süreli bellekte bilgi hâlâ duruyor ama her zaman erişilebilir olmuyor. Bu yüzden bir olayın genelini hatırlarken küçük detaylarını hatırlayamıyoruz.

Bazı araştırmacılara göre unuttuğumuzu sandığımız bilgi aslında hafızada duruyor, sadece onu hatırlatacak bir ipucu eksik.

Bazı araştırmacılara göre unuttuğumuzu sandığımız bilgi aslında hafızada duruyor, sadece onu hatırlatacak bir ipucu eksik.

'İpucuna bağlı unutma' teorisine göre bir anıyı geri getirmek için doğru tetikleyiciye ihtiyaç var. Örneğin ilk buluşmanda partnerinin taktığı parfümü tekrar koklamak, o günün detaylarını hatırlamayı kolaylaştırabiliyor. Aracını park ederken de böyle belirgin bir ipucu bırakmadığın için, o an zihninde iz bırakmadan siliniyor.

Asıl açıklama ise psikolog John Sweller'ın ortaya attığı 'bilişsel yük teorisi'nde yatıyor.

Asıl açıklama ise psikolog John Sweller'ın ortaya attığı 'bilişsel yük teorisi'nde yatıyor.

Bu teoriye göre çalışma belleğimizin kapasitesi oldukça sınırlı. Günlük hayatta çok fazla uyarana ve çoklu göreve maruz kaldığımızda sistem geçici olarak tıkanıyor. Beyin bu aşırı yüklenme anında enerji tasarrufu için rutin bilgileri anında eliyor. Aracını park etmek de bu kadar mekanik bir işleme dönüştüğü için bilgi zihnine derinlemesine kaydolmadan kayboluyor. Küçük bir mola vermek ya da park yerinin fotoğrafını çekmek gibi görsel bir ipucuna başvurmak, yorgun düşmüş hafızaya yardımcı olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın