Psikologlar Açıkladı: Strese Girdiklerinde Temizlik Yapan Kişilerin Ortak Noktası Belli Oldu

Frontiers in Psychology dergisinde 2016 yılında yayımlanan ve Hollanda'da 543 kişi üzerinde yürütülen araştırma, stres karşısında aktif tutum sergileyen bireylerin kontrol duygusunun arttığını ortaya koyuyor. Çevresel sorunlarla doğrudan yüzleşmek, kaçınma davranışlarına kıyasla kişisel iyi oluş halini daha güçlü destekliyor. Temizleme, triyaj yapma ve katlama gibi fiziksel eylemler, dış dünyadaki belirsizliklere karşı küçük ama somut bir etki alanı yaratıyor.

Bu süreç, karmaşık sorunların aksine anlık ve gözle görülebilir bir başarı duygusu sağlıyor. Temizlik sırasında gerçekleştirilen ritmik ve tekrarlayıcı hareketler, odağı mevcut ana yönlendirerek zihni anksiyete üreten düşüncelerden uzaklaştırıyor. Sonuç olarak, kaygılı anlarda temizliğe yönelmek, bireylerin kendi iç dünyalarında güvenli bir alan inşa etme çabası şeklinde yorumlanıyor.