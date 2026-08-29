Psikologlar Açıkladı: Strese Girdiklerinde Temizlik Yapan Kişilerin Ortak Noktası Belli Oldu
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Kaynak: https://www.psychologies.com/moi/se-c...
Yoğun bir günün ardından aniden dolap düzenlemeye veya temizlik yapmaya başlamak, sıradan bir ev işi yapma isteğinin ötesinde anlamlar barındırıyor. Bilim insanları, stresli anlarda ortaya çıkan bu davranışı, bireylerin kontrolden çıkan günlük hayatları üzerinde yeniden hâkimiyet kurma çabası olarak değerlendiriyor. Fransa merkezli Kamuoyu Enstitüsü (Ifop) tarafından yapılan araştırmalara göre, düzenli temizlik yapan kişilerin %58'i bu süreçten keyif alıyor. Bu oran genel nüfusta %38 seviyesinde kalırken, temizliğin yalnızca bir hijyen kuralı değil, zihinsel bir rahatlama mekanizması olduğu öne sürülüyor.
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Ev İçi Düzen Kişinin Hormonal Dengesini Doğrudan Etkiliyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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