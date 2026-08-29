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Psikologlar Açıkladı: Strese Girdiklerinde Temizlik Yapan Kişilerin Ortak Noktası Belli Oldu

Psikologlar Açıkladı: Strese Girdiklerinde Temizlik Yapan Kişilerin Ortak Noktası Belli Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 21:39
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Yoğun bir günün ardından aniden dolap düzenlemeye veya temizlik yapmaya başlamak, sıradan bir ev işi yapma isteğinin ötesinde anlamlar barındırıyor. Bilim insanları, stresli anlarda ortaya çıkan bu davranışı, bireylerin kontrolden çıkan günlük hayatları üzerinde yeniden hâkimiyet kurma çabası olarak değerlendiriyor. Fransa merkezli Kamuoyu Enstitüsü (Ifop) tarafından yapılan araştırmalara göre, düzenli temizlik yapan kişilerin %58'i bu süreçten keyif alıyor. Bu oran genel nüfusta %38 seviyesinde kalırken, temizliğin yalnızca bir hijyen kuralı değil, zihinsel bir rahatlama mekanizması olduğu öne sürülüyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.psychologies.com/moi/se-c...
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Ev İçi Düzen Kişinin Hormonal Dengesini Doğrudan Etkiliyor

Ev İçi Düzen Kişinin Hormonal Dengesini Doğrudan Etkiliyor

Çevresel psikoloji alanında 2010 yılında Darby Saxbe ve Rena Repetti tarafından gerçekleştirilen çalışma, fiziksel mekân ile zihin sağlığı arasındaki doğrudan ilişkiyi gözler önüne seriyor. Araştırma kapsamında, yaşadıkları ortamı 'karmaşık' veya 'tamamlanmamış' şeklinde tanımlayan kadınların gün içindeki stres hormonu (kortizol) seviyelerinde olumsuz dalgalanmalar saptanıyor. Yaşam alanlarını 'yenileyici ve huzurlu' niteleyen bireylerin ise çok daha sağlıklı bir hormonal profile sahip olduğu bildiriliyor. Etrafta duran eşyalar, beyne bitirilmemiş görevleri hatırlatan sessiz uyarıcılar olarak etki ederken, zihnin sürekli bir teyakkuz halinde kalmasına yol açıyor. Düzenlenmiş ve sadeleşmiş alanlar ise sinir sistemine rahatlama mesajı ileterek psikolojik dengeye katkı sağlııyor.

Stres Anlarında Eyleme Geçmek Kontrol Hissini Güçlendiriyor

Stres Anlarında Eyleme Geçmek Kontrol Hissini Güçlendiriyor

Frontiers in Psychology dergisinde 2016 yılında yayımlanan ve Hollanda'da 543 kişi üzerinde yürütülen araştırma, stres karşısında aktif tutum sergileyen bireylerin kontrol duygusunun arttığını ortaya koyuyor. Çevresel sorunlarla doğrudan yüzleşmek, kaçınma davranışlarına kıyasla kişisel iyi oluş halini daha güçlü destekliyor. Temizleme, triyaj yapma ve katlama gibi fiziksel eylemler, dış dünyadaki belirsizliklere karşı küçük ama somut bir etki alanı yaratıyor.

Bu süreç, karmaşık sorunların aksine anlık ve gözle görülebilir bir başarı duygusu sağlıyor. Temizlik sırasında gerçekleştirilen ritmik ve tekrarlayıcı hareketler, odağı mevcut ana yönlendirerek zihni anksiyete üreten düşüncelerden uzaklaştırıyor. Sonuç olarak, kaygılı anlarda temizliğe yönelmek, bireylerin kendi iç dünyalarında güvenli bir alan inşa etme çabası şeklinde yorumlanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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