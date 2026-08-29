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Bulutlara Dronlarla Gümüş Bıraktılar: 3 Saatte 72 Milyon Litre Yağmur Yağdı

Bulutlara Dronlarla Gümüş Bıraktılar: 3 Saatte 72 Milyon Litre Yağmur Yağdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 20:10
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Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde insansız hava araçları vasıtasıyla icra edilen bulut tohumlama denemesinde son derece dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Yağış taşıma kapasitesine sahip mevcut bulut kütlelerine dronlar aracılığıyla yapılan nitelikli müdahale neticesinde, üç saat gibi kısa bir süre zarfında yaklaşık 72 milyon litre ek su elde edildi. Rainmaker isimli özel teknoloji şirketi tarafından Kenai Yarımadası üzerinde 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen bu stratejik operasyon, küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık sorunlarıyla mücadele noktasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

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Kaynak: https://www.rainmaker.com/blog/rainma...
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İnsansız hava araçları bulutların bünyesindeki su damlacıklarını gümüş iyodür parçacıklarıyla kristalleştirdi.

İnsansız hava araçları bulutların bünyesindeki su damlacıklarını gümüş iyodür parçacıklarıyla kristalleştirdi.

Sıfırdan bulut kütlesi oluşturmak yerine atmosferde halihazırda var olan hava kütlelerinin yağış verimliliğini yükseltmeyi hedefleyen çalışmada toplam 10 drone uçuşu başarıyla tamamlandı. Bulut tabakasının iç kesimlerine mikro ölçekte gümüş iyodür parçacıkları bırakan insansız hava araçları, aşırı soğumuş su damlacıklarının buz kristallerine dönüşme sürecini ciddi oranda ivmelendirdi. İrileşip ağırlaşarak yeryüzüne süzülen bu yapılar, gelişmiş radar analizlerine göre yaklaşık 29 olimpik yüzme havuzunun toplam hacmine denk gelen devasa bir su kaynağı oluşturdu. Şirket yetkilileri, elde edilen 72 milyon litrelik bu hacmin bölgenin doğal yağış miktarından tamamen bağımsız şekilde, yalnızca uygulanan teknolojik müdahalenin sağladığı ilave katkıyı temsil ettiğini açıkça vurguladı.

Yöntemin ilerleyen dönemde su stresi yaşayan son derece kritik havzalarda aktif biçimde kullanılması hedefleniyor.

Yöntemin ilerleyen dönemde su stresi yaşayan son derece kritik havzalarda aktif biçimde kullanılması hedefleniyor.

Bulut tohumlama teknolojisi, nem oranı yetersiz açık havalarda veya uygunsuz atmosferik koşullarda doğrudan yağış üretme niteliği taşımıyor. Sistemin temel çalışma prensibi, yağmur ve kar potansiyeli yüksek bulutlardaki suyun yeryüzüne düşme olasılığını en üst seviyeye çıkarmaktan geçiyor. Elde edilen bu kritik birikimin gelecekte Colorado Nehri Havzası ile Büyük Tuz Gölü gibi ciddi kuraklık tehdidi altındaki stratejik bölgelerde aktif olarak kullanılması planlanıyor. Doğru atmosferik şartlarda barajları, akarsuları ve yeraltı su kaynaklarını desteklemeyi amaçlayan söz konusu yöntem, küresel su krizine karşı son derece etkili bir çözüm seçeneği sunuyor.

Alaska testinde açıklanan veriler şimdilik şirket içi radar ölçümlerine dayanmakla birlikte, sonuçların bağımsız bilimsel araştırmalarla doğrulanması neticesinde yöntemin fiili etkinliği ve sahada yarattığı katkı tam anlamıyla netlik kazanacak.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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