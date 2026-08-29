Bulutlara Dronlarla Gümüş Bıraktılar: 3 Saatte 72 Milyon Litre Yağmur Yağdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde insansız hava araçları vasıtasıyla icra edilen bulut tohumlama denemesinde son derece dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Yağış taşıma kapasitesine sahip mevcut bulut kütlelerine dronlar aracılığıyla yapılan nitelikli müdahale neticesinde, üç saat gibi kısa bir süre zarfında yaklaşık 72 milyon litre ek su elde edildi. Rainmaker isimli özel teknoloji şirketi tarafından Kenai Yarımadası üzerinde 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen bu stratejik operasyon, küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık sorunlarıyla mücadele noktasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

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