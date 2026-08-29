Bulutlara Dronlarla Gümüş Bıraktılar: 3 Saatte 72 Milyon Litre Yağmur Yağdı
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Kaynak: https://www.rainmaker.com/blog/rainma...
Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde insansız hava araçları vasıtasıyla icra edilen bulut tohumlama denemesinde son derece dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. Yağış taşıma kapasitesine sahip mevcut bulut kütlelerine dronlar aracılığıyla yapılan nitelikli müdahale neticesinde, üç saat gibi kısa bir süre zarfında yaklaşık 72 milyon litre ek su elde edildi. Rainmaker isimli özel teknoloji şirketi tarafından Kenai Yarımadası üzerinde 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen bu stratejik operasyon, küresel ölçekte yaşanan iklim değişikliği ve kuraklık sorunlarıyla mücadele noktasında yeni bir dönemin kapısını araladı.
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İnsansız hava araçları bulutların bünyesindeki su damlacıklarını gümüş iyodür parçacıklarıyla kristalleştirdi.
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Yöntemin ilerleyen dönemde su stresi yaşayan son derece kritik havzalarda aktif biçimde kullanılması hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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