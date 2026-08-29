Adı Hem Ünlü Türküde Geçen Hem de Evliya Çelebi'nin Bahsettiği Kalenin Sırrı Gün Yüzüne Çıkıyor
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Antik Çağ'dan Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip Aspat Kalesi, sunduğu açık hava müzesi niteliği ve kültürel hafızadaki yeriyle bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Akyarlar ile Bağla koyları arasındaki konik bir tepe üzerinde yükselen tarihi kalıntıların, yapılacak fiziki düzenlemeler vasıtasıyla turizme açılması hedefleniyor.
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Yapı Binlerce Yıllık Stratejik Konumuyla Farklı Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapıyor
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Tarihi Surlar Ege Yöresinin Ünlü Çökertme Türküsü ile Kültürel Hafızada Yaşıyor
Uzmanlar Aşılması Güç Sarp Yapının Kültür Turizmine Uyumlu Hale Getirilmesini Öneriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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