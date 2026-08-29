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Adı Hem Ünlü Türküde Geçen Hem de Evliya Çelebi'nin Bahsettiği Kalenin Sırrı Gün Yüzüne Çıkıyor

Adı Hem Ünlü Türküde Geçen Hem de Evliya Çelebi'nin Bahsettiği Kalenin Sırrı Gün Yüzüne Çıkıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.08.2026 - 16:48
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde Antik Çağ'dan Osmanlı dönemine kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip Aspat Kalesi, sunduğu açık hava müzesi niteliği ve kültürel hafızadaki yeriyle bölgenin en önemli tarihi yapılarından biri olarak öne çıkıyor. Akyarlar ile Bağla koyları arasındaki konik bir tepe üzerinde yükselen tarihi kalıntıların, yapılacak fiziki düzenlemeler vasıtasıyla turizme açılması hedefleniyor.

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Yapı Binlerce Yıllık Stratejik Konumuyla Farklı Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapıyor

Yapı Binlerce Yıllık Stratejik Konumuyla Farklı Medeniyetlere Ev Sahipliği Yapıyor

Arkeolojik bulgulara dayanan incelemeler, Aspat bölgesinin MÖ 7. yüzyılda Leleg halkı tarafından kullanıldığını net bir biçimde gösteriyor. Erken Demir Çağı süresince Termera kentinin dışa açılan limanı rolünü üstlenen alan, Bizans idaresinde Strobilos ismiyle bölgenin temel savunma ile ticaret merkezine dönüşme süreci yaşıyor. Menteşe Beyliği ve Osmanlı dönemlerinde 'Asbat' ile 'Azpat' gibi adlarla anılan stratejik mevki, deniz yollarının kontrolünde uzun yıllar kritik önemini korumayı sürdürüyor. 17. yüzyılın ünlü seyyahı Evliya Çelebi de kalenin eteklerindeki liman ile tatlı su kaynağının, açık denize açılan gemiler açısından hayati bir ikmal noktası oluşturduğunu eserinde açıkça aktarıyor.

Tarihi Surlar Ege Yöresinin Ünlü Çökertme Türküsü ile Kültürel Hafızada Yaşıyor

Tarihi Surlar Ege Yöresinin Ünlü Çökertme Türküsü ile Kültürel Hafızada Yaşıyor

Halk arasında 'Çıfıt Kalesi' şeklinde anılan mimari kalıntı, tarihi kimliğinin ötesinde Muğla yöresine ait ünlü Çökertme Türküsü vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılan bir simge niteliği taşıyor. Halil Efe'nin yaşam hikayesi ve Bodrum-Milas hattındaki tarihi olaylarla ilişkilendirilen türküdeki ezgiler, kalenin coğrafi konumunu ve adını kültürel mirasın merkezine yerleştiriyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Ege kıyılarının doğal peyzajını seyrederken diğer yandan türküye ilham veren bu tarihi mekanı yakından inceleme şansı buluyor. Öte yandan Osmanlı'nın son dönemlerinde yapının Kos Adası ile haberleşmeyi sağlayan kaçakçılar tarafından gözetleme amacıyla kullanıldığı da tarihsel veriler arasında yer alıyor.

Uzmanlar Aşılması Güç Sarp Yapının Kültür Turizmine Uyumlu Hale Getirilmesini Öneriyor

Uzmanlar Aşılması Güç Sarp Yapının Kültür Turizmine Uyumlu Hale Getirilmesini Öneriyor

Kalenin mevcut durumunu değerlendiren Eski Bodrum Kalesi Müdürü ve su altı arkeoloğu Yaşar Yıldız, kareye yakın plana sahip surların ve köşe kulelerinin günümüze kadar ulaşmayı başardığını bildiriyor. Tepenin son derece sarp ve dik bir yapıda bulunması sebebiyle ziyaretçilerin alana ulaşım sağlamakta güçlük çektiğine işaret eden Yıldız, tarihi alanın kültür turizmi ve doğa sporları kapsamına alınması gerektiğini savunuyor. Yıldız, bilhassa kış ve bahar aylarında yürüyüş parkurlarının oluşturulması suretiyle bu kıymetli kültürel varlığın ülke turizmine kazandırılmasının önemini vurguluyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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