Adı Hem Ünlü Türküde Geçen Hem de Evliya Çelebi'nin Bahsettiği Kalenin Sırrı Gün Yüzüne Çıkıyor

Halk arasında 'Çıfıt Kalesi' şeklinde anılan mimari kalıntı, tarihi kimliğinin ötesinde Muğla yöresine ait ünlü Çökertme Türküsü vasıtasıyla kuşaktan kuşağa aktarılan bir simge niteliği taşıyor. Halil Efe'nin yaşam hikayesi ve Bodrum-Milas hattındaki tarihi olaylarla ilişkilendirilen türküdeki ezgiler, kalenin coğrafi konumunu ve adını kültürel mirasın merkezine yerleştiriyor. Bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, Ege kıyılarının doğal peyzajını seyrederken diğer yandan türküye ilham veren bu tarihi mekanı yakından inceleme şansı buluyor. Öte yandan Osmanlı'nın son dönemlerinde yapının Kos Adası ile haberleşmeyi sağlayan kaçakçılar tarafından gözetleme amacıyla kullanıldığı da tarihsel veriler arasında yer alıyor.