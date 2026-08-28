Anadolu'da 2 Bin Yıllık Sürpriz: Roma İmparatorunun Kayıp Heykeli Sonunda Bulundu
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Türkiye'nin güneybatısında yer alan Kibyra Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılar, tarih sayfalarına ışık tutan önemli bir keşfe sahne oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesindeki uzmanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle sürdürülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Roma İmparatoru Hadrianus'a ait mermer heykeli başarıyla ayağa kaldırdı. MS 117-138 yılları arasında hüküm süren imparatorun 2,14 metre yüksekliğindeki bu anıtsal tasviri, Anadolu coğrafyasında günümüze ulaşan en eksiksiz Roma heykelleri arasında yer alma özelliği taşıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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