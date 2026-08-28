Anadolu'da 2 Bin Yıllık Sürpriz: Roma İmparatorunun Kayıp Heykeli Sonunda Bulundu

Anıt Kent Giriş Kapısı'nın üst kısmında yer aldığı düşünülen dört heykellik gruptan çıkarılan buluntular, araştırmacıların yeni varsayımlar geliştirmesini sağladı. Hadrianus'un kenti şahsen ziyaret ettiğine dair yazılı bir belge bulunmamakla birlikte, heykelin imparatorun seyahatleri öncesinde kente bağlılık göstermek amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Çalışmalarda yalnızca Hadrianus değil, eşi İmparatoriçe Sabina'ya ait bir heykelin yanı sıra 1,86 metre boyunda ikinci bir zırhlı gövde, bir kadın heykeli parçası ve sakallı erkek başı da gün yüzüne çıkarıldı.