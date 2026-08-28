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Anadolu'da 2 Bin Yıllık Sürpriz: Roma İmparatorunun Kayıp Heykeli Sonunda Bulundu

Anadolu'da 2 Bin Yıllık Sürpriz: Roma İmparatorunun Kayıp Heykeli Sonunda Bulundu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 17:59
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Türkiye'nin güneybatısında yer alan Kibyra Antik Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılar, tarih sayfalarına ışık tutan önemli bir keşfe sahne oldu. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) bünyesindeki uzmanlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle sürdürülen Geleceğe Miras Projesi kapsamında Roma İmparatoru Hadrianus'a ait mermer heykeli başarıyla ayağa kaldırdı. MS 117-138 yılları arasında hüküm süren imparatorun 2,14 metre yüksekliğindeki bu anıtsal tasviri, Anadolu coğrafyasında günümüze ulaşan en eksiksiz Roma heykelleri arasında yer alma özelliği taşıyor.

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Askeri Zırhtaki Detaylar Sanatın İnceliğini Sergiliyor

Askeri Zırhtaki Detaylar Sanatın İnceliğini Sergiliyor

Afyon-Döğer ile İscehisar bölgelerinden getirilen nitelikli mermerlerden işlenen eser, imparatoru askeri bir komutan formunda yansıtıyor. Yaklaşık MS 130 yıllarına tarihlendirilen eserin gövde zırhında işlenmiş olan aslan ve kartal kabartmaları, Roma imparatorluk gücünün simgelerini bünyesinde barındırıyor. Kazı sahasında daha önceden elde edilen zırhlı torso ile yeni bulunan portre başının titiz bir incelemeyle eşleştirilmesi, rekonstrüksiyon sürecinin temelini oluşturdu. MAKÜ Gölhisar Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Demirer denetimindeki restorasyon ekibi, kırık parçaları birleştirerek heykeli yeniden eski formuna dönüştürdü.

İmparatorluk Ziyaretine Hazırlık İhtimali Gündeme Geliyor

İmparatorluk Ziyaretine Hazırlık İhtimali Gündeme Geliyor

Anıt Kent Giriş Kapısı'nın üst kısmında yer aldığı düşünülen dört heykellik gruptan çıkarılan buluntular, araştırmacıların yeni varsayımlar geliştirmesini sağladı. Hadrianus'un kenti şahsen ziyaret ettiğine dair yazılı bir belge bulunmamakla birlikte, heykelin imparatorun seyahatleri öncesinde kente bağlılık göstermek amacıyla yapıldığı tahmin ediliyor. Çalışmalarda yalnızca Hadrianus değil, eşi İmparatoriçe Sabina'ya ait bir heykelin yanı sıra 1,86 metre boyunda ikinci bir zırhlı gövde, bir kadın heykeli parçası ve sakallı erkek başı da gün yüzüne çıkarıldı.

Depremin Yıkıntılarından Burdur Müzesi Sergilemesine Geçiliyor

Depremin Yıkıntılarından Burdur Müzesi Sergilemesine Geçiliyor

Elde edilen veriler doğrultusunda, görkemli heykellerin MS 417 yılında yaşanan şiddetli bir deprem nedeniyle yüksekten düşerek parçalandığı değerlendiriliyor. Asırlar boyunca yıkıntılar altında kalan 20'yi aşkın heykel parçası kazı ekibince hassasiyetle toplandı. Kazı başkanı Prof. Dr. Şükrü Özüdoğru liderliğinde yürütülen saha faaliyetlerinde, Anıtsal Kent Giriş Kapısı etrafındaki 2 bin 500 mimari blok tasnif edilerek kentin restorasyonu için gerekli hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Konservasyon işlemleri bittikten sonra restorasyonu tamamlanan tüm eserlerin Burdur Müzesi'nde sergilenmesi hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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