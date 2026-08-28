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Psikologlar Açıkladı: Eski Kıyafetlerini Atmaya Kıyamayan Kişilerin Ortak Noktası

Psikologlar Açıkladı: Eski Kıyafetlerini Atmaya Kıyamayan Kişilerin Ortak Noktası

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 16:14
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Gardıroplarda yıllardır giyilmeyen ancak bir türlü vedalaşılamayan kıyafetler, sadece bir depolama sorunu değil, derin psikolojik süreçlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, eski giysileri elden çıkarmakta zorlanan bireylerin belirli kişilik ve duygu durum özelliklerini paylaştığını ortaya koyuyor.

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Kaynak

Kaynak: https://medium.com/@freyalilyhere/the...
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Eski giysilerden ayrılamama durumu doğrudan nesnelere yüklenen duygusal anlamlarla şekilleniyor.

Eski giysilerden ayrılamama durumu doğrudan nesnelere yüklenen duygusal anlamlarla şekilleniyor.

Journal of Consumer Psychology’de yayımlanan araştırmalar, gardıropta tutulan kıyafetlerin geçmişteki anılarla ve kimlikle güçlü bağlar kurduğunu gösteriyor. Psikologlar, giysilerin yalnızca birer kumaş parçası olmadığını; bireylerin mutlu anılarını, başarılarını veya kaybettikleri dönemleri simgeleyen birer 'hafıza deposu' işlevi gördüğünü vurguluyor. Bu nedenle bir kıyafeti atmak, o anıyı veya o dönemdeki benliği kaybetmekle eş değer bir duygusal yük yaratıyor.

Gelecekte ihtiyaç duyma ihtimaline odaklanan kaygı dolu düşünce yapısı kararsızlığı tetikliyor.

Gelecekte ihtiyaç duyma ihtimaline odaklanan kaygı dolu düşünce yapısı kararsızlığı tetikliyor.

Görünüşte pratik bir gerekçe gibi duran 'Bir gün lazım olur' düşüncesi, uzmanlara göre temelinde belirsizlik tahammülsüzlüğü barındırıyor. American Psychological Association (APA) verilerine göre, eski eşyaları saklama eğilimi yüksek bireylerde gelecek kaygısı ve garanti arayışı daha belirgin gözlemleniyor. Bireyler, potansiyel bir ihtiyaç durumunda yaşanacak pişmanlık duygusundan kaçınmak adına işlevini yitirmiş giysileri dahi muhafaza etmeyi tercih ediyor.

İdealize edilen gelecek benliği ile mevcut gerçeklik arasındaki mesafe karar verme sürecini zorlaştırıyor.

İdealize edilen gelecek benliği ile mevcut gerçeklik arasındaki mesafe karar verme sürecini zorlaştırıyor.

Psikoloji literatüründe 'benlik algısı' üzerine yapılan çalışmalar, kilo verince giyme veya farklı bir yaşam tarzına geçince kullanma hayaliyle saklanan kıyafetlerin psikolojik bir direnç oluşturduğunu gösteriyor. Uzmanlar, bu durumun bireyin şu anki gerçekliği kabul etmek yerine, ulaşmak istediği 'ideal benlik' imajına tutunmasından kaynaklandığına dikkat çekiyor. Sonuç olarak, dolaplardaki birikim fiziksel bir düzensizlikten ziyade, geçmiş ile geleceğe dair hayaller arasında sıkışıp kalan duygusal bir yükün sembolü haline geliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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