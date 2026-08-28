Psikologlar Açıkladı: Eski Kıyafetlerini Atmaya Kıyamayan Kişilerin Ortak Noktası
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Kaynak: https://medium.com/@freyalilyhere/the...
Gardıroplarda yıllardır giyilmeyen ancak bir türlü vedalaşılamayan kıyafetler, sadece bir depolama sorunu değil, derin psikolojik süreçlerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, eski giysileri elden çıkarmakta zorlanan bireylerin belirli kişilik ve duygu durum özelliklerini paylaştığını ortaya koyuyor.
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Eski giysilerden ayrılamama durumu doğrudan nesnelere yüklenen duygusal anlamlarla şekilleniyor.
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Gelecekte ihtiyaç duyma ihtimaline odaklanan kaygı dolu düşünce yapısı kararsızlığı tetikliyor.
İdealize edilen gelecek benliği ile mevcut gerçeklik arasındaki mesafe karar verme sürecini zorlaştırıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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