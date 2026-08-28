Psikologlar Açıkladı: Eski Kıyafetlerini Atmaya Kıyamayan Kişilerin Ortak Noktası

Görünüşte pratik bir gerekçe gibi duran 'Bir gün lazım olur' düşüncesi, uzmanlara göre temelinde belirsizlik tahammülsüzlüğü barındırıyor. American Psychological Association (APA) verilerine göre, eski eşyaları saklama eğilimi yüksek bireylerde gelecek kaygısı ve garanti arayışı daha belirgin gözlemleniyor. Bireyler, potansiyel bir ihtiyaç durumunda yaşanacak pişmanlık duygusundan kaçınmak adına işlevini yitirmiş giysileri dahi muhafaza etmeyi tercih ediyor.