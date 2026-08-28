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Eskiden Balkanlar’ın Gözdesiydi: Piri Reis’in Bahsettiği Yer Şimdi ‘Hayalet Köy’ Olarak Anılıyor

Eskiden Balkanlar’ın Gözdesiydi: Piri Reis’in Bahsettiği Yer Şimdi ‘Hayalet Köy’ Olarak Anılıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 14:44
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Türkiye’nin en büyük adası ve en batı noktası konumundaki Gökçeada, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra bünyesinde barındırdığı tarihi Rum köyleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. İlçe merkezine 14 kilometre mesafede konumlanan Dereköy, adanın geçmişine ışık tutan en önemli yerleşim alanları arasında gösteriliyor.

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Ünlü Denizci Piri Reis Eserlerinde Bu Yerleşimden Bahsetti

Ünlü Denizci Piri Reis Eserlerinde Bu Yerleşimden Bahsetti

Gökçeada’daki Dereköy’ün geçmişi asırlar öncesine uzanıyor. Ünlü denizci Piri Reis’in 16’ncı yüzyılda kaleme aldığı eserlerde adada işaret ettiği iki temel yerleşim alanından birini burası oluşturuyor. Geçmiş dönemlerde yalnızca Gökçeada’nın değil, tüm Balkanlar’ın en büyük ve en gelişmiş köyleri arasında yer alan Dereköy, 22 kahvehanesi, 2 sineması, 3 zeytinyağı imalathanesi ve zengin ticari yapısıyla bölgenin en canlı sosyal merkezlerinden biri niteliğini taşıyordu.

Yıllar İçinde Yaşanan Göçler Bölgedeki Yaşamı Sona Erdirdi

Yıllar İçinde Yaşanan Göçler Bölgedeki Yaşamı Sona Erdirdi

Sokaklarında binlerce kişinin yaşadığı ve yoğun ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yerleşim yeri, 1960 ile 1970 yılları arasında büyük bir değişim sürecine girdi. Köyde ikamet eden Rum nüfusun farklı ülkelere göç etmesi sonucu bölgedeki sosyal ve ekonomik yaşam tamamen durdu. İnsan unsurunun çekilmesiyle birlikte kaderine terk edilen tarihi yapılar, zamanın yıpratıcı etkisine yenik düşerek harabeye dönüştü.

Havadan Çekilen Görüntüler Köydeki Hüzünlü Manzarayı Gözler Önüne Serdi

Havadan Çekilen Görüntüler Köydeki Hüzünlü Manzarayı Gözler Önüne Serdi

Köydeki terk edilmiş yaklaşık 250 yıllık Rum evleri, bölgenin günümüzde 'hayalet köy' olarak anılmasına yol açıyor. İnsansız hava araçlarıyla gerçekleştirilen çekimlerde, doğanın tarihi taş yapılarla bütünleştiği sıra dışı manzara net bir şekilde kaydediliyor. Geçmişin izlerini ve mimari dokusunu büyük ölçüde koruyan Dereköy, her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından yoğun ilgi görüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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