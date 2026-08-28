Eskiden Balkanlar’ın Gözdesiydi: Piri Reis’in Bahsettiği Yer Şimdi ‘Hayalet Köy’ Olarak Anılıyor
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Türkiye’nin en büyük adası ve en batı noktası konumundaki Gökçeada, doğal güzellikleri ve bakir koylarının yanı sıra bünyesinde barındırdığı tarihi Rum köyleriyle dikkat çekmeyi sürdürüyor. İlçe merkezine 14 kilometre mesafede konumlanan Dereköy, adanın geçmişine ışık tutan en önemli yerleşim alanları arasında gösteriliyor.
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Ünlü Denizci Piri Reis Eserlerinde Bu Yerleşimden Bahsetti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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