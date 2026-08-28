Eskiden Balkanlar’ın Gözdesiydi: Piri Reis’in Bahsettiği Yer Şimdi ‘Hayalet Köy’ Olarak Anılıyor

Gökçeada’daki Dereköy’ün geçmişi asırlar öncesine uzanıyor. Ünlü denizci Piri Reis’in 16’ncı yüzyılda kaleme aldığı eserlerde adada işaret ettiği iki temel yerleşim alanından birini burası oluşturuyor. Geçmiş dönemlerde yalnızca Gökçeada’nın değil, tüm Balkanlar’ın en büyük ve en gelişmiş köyleri arasında yer alan Dereköy, 22 kahvehanesi, 2 sineması, 3 zeytinyağı imalathanesi ve zengin ticari yapısıyla bölgenin en canlı sosyal merkezlerinden biri niteliğini taşıyordu.