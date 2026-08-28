Ölümcül Uçak Kazasında Kule Skandalı: Çalışanlar Mesaileri Bitmeden Eve Gitmiş

Olayın ardından hazırlanan nisan ayı ön inceleme raporu, facianın arka planındaki zincirleme hataları ortaya koydu. Rapor verilerine göre, uçağın piste yaklaşması esnasında kontrolörler tarafından itfaiye aracına geçiş izni verildi. Yapılan hatanın saniyeler sonra fark edilmesi üzerine görevlilerin 'dur' ikazında bulunduğu, fakat araçtaki personelin talimatın muhatabını netleştiremediği için ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Çarpışmada rol oynayan bir diğer unsur olarak, itfaiye aracında bulunması gereken transponder (konum bildirici) cihazının yokluğu gösterildi. Araçta bu sistemin yer alması halinde, otomatik uyarı mekanizmasının kuledeki denetleyicileri çakışan rota konusunda önceden uyarabileceği vurgulandı.

Havacılık yetkilileri olayla ilgili incelemeleri derinlemesine sürdürürken, yaşanan bu acı olay LaGuardia Havalimanı’nda 1992 yılından bu yana gerçekleşen ilk ölümlü kaza kaydı olarak kayıtlara geçti.