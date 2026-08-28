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Ölümcül Uçak Kazasında Kule Skandalı: Çalışanlar Mesaileri Bitmeden Eve Gitmiş

Ölümcül Uçak Kazasında Kule Skandalı: Çalışanlar Mesaileri Bitmeden Eve Gitmiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 12:31
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New York LaGuardia Havalimanı’nda Air Canada’ya ait bir yolcu uçağı ile acil durum müdahale aracının pistte çarpışmasıyla sonuçlanan trajik kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler kayda geçti. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, kazanın yaşandığı sırada hava trafik kontrol kulesinde görevli iki personelin mesai bitiminden yaklaşık bir saat önce kuleyi terk ettiği belgelendi. Söz konusu durumun hava trafiğinin yoğun olduğu bir zaman diliminde kuledeki operasyonel kapasiteyi ciddi şekilde zayıflattığı değerlendirildi.

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Kuledeki Personel Eksikliği Facianın Yaşandığı Anlarda Risk Oluşturdu

Kuledeki Personel Eksikliği Facianın Yaşandığı Anlarda Risk Oluşturdu

Güvenlik kamerası kayıtları, 22 Mart tarihinde iniş gerçekleştiren Air Canada uçağının pisti geçmeye çalışan itfaiye aracıyla çarpıştığı anı gösterdi. İki pilotun yaşamını yitirdiği kaza sırasında, havalimanındaki uçuş trafiğinin ortalama seviyenin iki katından fazla bir yoğunluğa ulaştığı bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi (FAA), vardiyalarından erken ayrılan iki kontrolörün iş akdini feshetmek üzere idari süreç başlattı. FAA yetkilileri yaptıkları açıklamada, kurum bünyesindeki çalışanların sorumluluklarını tam olarak yerine getirmesi konusunda taviz verilmeyeceğini ve Ulusal Hava Sahası Sistemi’nin emniyetinin her şeyin üstünde tutulduğunu ifade etti.

Soruşturma Raporları İletişim Kopukluğu ve Ekipman Eksikliğini İşaret Etti

Soruşturma Raporları İletişim Kopukluğu ve Ekipman Eksikliğini İşaret Etti

Olayın ardından hazırlanan nisan ayı ön inceleme raporu, facianın arka planındaki zincirleme hataları ortaya koydu. Rapor verilerine göre, uçağın piste yaklaşması esnasında kontrolörler tarafından itfaiye aracına geçiş izni verildi. Yapılan hatanın saniyeler sonra fark edilmesi üzerine görevlilerin 'dur' ikazında bulunduğu, fakat araçtaki personelin talimatın muhatabını netleştiremediği için ilerlemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Çarpışmada rol oynayan bir diğer unsur olarak, itfaiye aracında bulunması gereken transponder (konum bildirici) cihazının yokluğu gösterildi. Araçta bu sistemin yer alması halinde, otomatik uyarı mekanizmasının kuledeki denetleyicileri çakışan rota konusunda önceden uyarabileceği vurgulandı.

Havacılık yetkilileri olayla ilgili incelemeleri derinlemesine sürdürürken, yaşanan bu acı olay LaGuardia Havalimanı’nda 1992 yılından bu yana gerçekleşen ilk ölümlü kaza kaydı olarak kayıtlara geçti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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