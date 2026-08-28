Ölümcül Uçak Kazasında Kule Skandalı: Çalışanlar Mesaileri Bitmeden Eve Gitmiş
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New York LaGuardia Havalimanı’nda Air Canada’ya ait bir yolcu uçağı ile acil durum müdahale aracının pistte çarpışmasıyla sonuçlanan trajik kazaya ilişkin yürütülen soruşturmada kritik gelişmeler kayda geçti. Wall Street Journal tarafından paylaşılan bilgilere göre, kazanın yaşandığı sırada hava trafik kontrol kulesinde görevli iki personelin mesai bitiminden yaklaşık bir saat önce kuleyi terk ettiği belgelendi. Söz konusu durumun hava trafiğinin yoğun olduğu bir zaman diliminde kuledeki operasyonel kapasiteyi ciddi şekilde zayıflattığı değerlendirildi.
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Kuledeki Personel Eksikliği Facianın Yaşandığı Anlarda Risk Oluşturdu
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Soruşturma Raporları İletişim Kopukluğu ve Ekipman Eksikliğini İşaret Etti
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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