Çöle Gömdükleri 20 Bin Dev Lastik Başlarına Bela Olmuştu: Çöplük Sanılıyordu, Şimdi Para Basıyor

Bu büyük dönüşümün temelini, Şili hükümeti tarafından kabul edilen ve kirleten şirketleri sorumlu tutan REP Yasası oluşturdu. İlgili kanun, maden devlerinin doğaya bıraktıkları devasa atıkları kendi bütçeleriyle temizlemesini zorunlu kılarak kamu kaynaklarının ve halkın vergilerinin korunmasını sağladı. Şili'nin bakır devi Codelco, 2026 yılı itibarıyla Chuquicamata madenindeki ilk 47,5 tonluk dev lastik grubunu resmi olarak geri dönüşüm zincirine dahil eden ilk kurumsal yapılardan biri oldu.

Şili yönetimi bu süreçte oldukça iddialı hedefler belirledi. 2026 yılı sonuna kadar dev lastik kategorisinde yüzde 80 toplama ve yüzde 60 geri dönüşüm oranına ulaşılması planlandı. 2030 yılına gelindiğinde ise Atacama Çölü’nde yer alan dev maden lastiklerinin tamamının toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması yasal bir zorunluluk haline geldi.