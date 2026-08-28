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Çöle Gömdükleri 20 Bin Dev Lastik Başlarına Bela Olmuştu: Çöplük Sanılıyordu, Şimdi Para Basıyor

Çöle Gömdükleri 20 Bin Dev Lastik Başlarına Bela Olmuştu: Çöplük Sanılıyordu, Şimdi Para Basıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 15:45
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Şili’de yer alan Atacama Çölü, uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük çevre sorunlarından birine sahne oldu. Maden ocaklarında kullanılan, çapı 4 metreyi ve ağırlığı onlarca tonu bulan ev büyüklüğündeki 20 bini aşkın dev lastik, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra çölün ortasına kaderine terk edildi. Toprağa gömülen veya geniş arazilere yığılan bu zehirli tekerler, zaman içerisinde patlamaya hazır büyük bir çevre felaketine dönüşme riski taşıyordu. Ancak geliştirilen yeni teknolojiler ve yürürlüğe konulan kararlı yasal düzenlemeler, bu devasa tehdidi milyon dolarlık ekonomik bir kaynağa çevirmeyi başardı.

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Kaynak

Kaynak: https://www.gob.cl/en/news/president-...
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REP Yasası Sayesinde Maden Şirketleri Atıklarının Temizlik Maliyetini Üstlenmek Zorunda Kaldı

REP Yasası Sayesinde Maden Şirketleri Atıklarının Temizlik Maliyetini Üstlenmek Zorunda Kaldı

Bu büyük dönüşümün temelini, Şili hükümeti tarafından kabul edilen ve kirleten şirketleri sorumlu tutan REP Yasası oluşturdu. İlgili kanun, maden devlerinin doğaya bıraktıkları devasa atıkları kendi bütçeleriyle temizlemesini zorunlu kılarak kamu kaynaklarının ve halkın vergilerinin korunmasını sağladı. Şili'nin bakır devi Codelco, 2026 yılı itibarıyla Chuquicamata madenindeki ilk 47,5 tonluk dev lastik grubunu resmi olarak geri dönüşüm zincirine dahil eden ilk kurumsal yapılardan biri oldu.

Şili yönetimi bu süreçte oldukça iddialı hedefler belirledi. 2026 yılı sonuna kadar dev lastik kategorisinde yüzde 80 toplama ve yüzde 60 geri dönüşüm oranına ulaşılması planlandı. 2030 yılına gelindiğinde ise Atacama Çölü’nde yer alan dev maden lastiklerinin tamamının toplanması ve yeniden ekonomiye kazandırılması yasal bir zorunluluk haline geldi.

Antofagasta Kentinde Dünyada Bir İlk Olarak Yalnızca Dev Lastiklere Özel Bir Tesis Kuruldu

Antofagasta Kentinde Dünyada Bir İlk Olarak Yalnızca Dev Lastiklere Özel Bir Tesis Kuruldu

Yasal zorunluluklar sektördeki teknolojik yatırımları da hızlandırdı. Antofagasta kentinde faaliyete geçen Michelin Özel Malzeme Geri Kazanımı tesisi, dünyada yalnızca dev maden lastiklerinin dönüştürülmesine odaklanan ilk merkez unvanını aldı. Bu modern tesis, her yıl 63 inç boyutundaki 2.200 adet devasa lastiği işleyebilecek yüksek bir kapasiteyle hizmet veriyor.

Parçalanan Dev Kauçuk Kütleleri Çocuk Parklarında ve Yollarda Hammadde Olarak Yeniden Kullanılıyor

Parçalanan Dev Kauçuk Kütleleri Çocuk Parklarında ve Yollarda Hammadde Olarak Yeniden Kullanılıyor

İleri mühendislik teknikleriyle yürütülen geri dönüşüm süreci, devasa lastiklerin ilk olarak özel kırıcılarda parçalanmasıyla başladı. Kesilen kütleler aşamalı işlemlerden geçirilerek mikronize kauçuk tozuna dönüştürüldü. Elde edilen bu değerli malzeme, çocuk parklarının darbe emici güvenli zemin kaplamalarında, karayollarındaki sessiz ve dayanıklı asfalt imalatında ve sanayinin farklı alanlarında ikincil hammadde olarak kullanıma sunuldu.

Çöl Ortasındaki Lastik Mezarlığı Ülke Ekonomisi İçin Değerli Bir Finansal Kaynağa Dönüştü

Çöl Ortasındaki Lastik Mezarlığı Ülke Ekonomisi İçin Değerli Bir Finansal Kaynağa Dönüştü

Atacama Çölü'ndeki binlerce atığı kısa sürede tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da kurulan modern altyapı, atık dağlarının kademeli biçimde yok edilmesini mümkün kıldı. Dün çevreyi tehdit eden zararlı atıklar, bugün yeşil ekonominin en karlı hammaddelerinden birini oluşturdu. Şili’nin bu adımı, doğru teknoloji ve kararlı mevzuat ile büyük çevre sorunlarının ulusal servete dönüştürülebileceğini tüm dünyaya gösterdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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