Çöle Gömdükleri 20 Bin Dev Lastik Başlarına Bela Olmuştu: Çöplük Sanılıyordu, Şimdi Para Basıyor
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Kaynak: https://www.gob.cl/en/news/president-...
Şili’de yer alan Atacama Çölü, uzun yıllar boyunca dünyanın en büyük çevre sorunlarından birine sahne oldu. Maden ocaklarında kullanılan, çapı 4 metreyi ve ağırlığı onlarca tonu bulan ev büyüklüğündeki 20 bini aşkın dev lastik, kullanım ömürlerini tamamladıktan sonra çölün ortasına kaderine terk edildi. Toprağa gömülen veya geniş arazilere yığılan bu zehirli tekerler, zaman içerisinde patlamaya hazır büyük bir çevre felaketine dönüşme riski taşıyordu. Ancak geliştirilen yeni teknolojiler ve yürürlüğe konulan kararlı yasal düzenlemeler, bu devasa tehdidi milyon dolarlık ekonomik bir kaynağa çevirmeyi başardı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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