Dünyanın En Zengin Ülkeleri Arasında Ama Para Birimi Bile Yok: Sıfır İşsizliği Başardı
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Kaynak: https://www.cc.lu/en/missions/promouv...
İspanya ile Fransa arasında yer alan Andorra Prensliği, kendine özgü siyasi yapısı ve ekonomik avantajlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Pyrene Dağları’nın yüksek kesimlerinde kurulan bu küçük ülke, dünyada eşi benzeri bulunmayan idari modeli ve yüksek yaşam standartlarıyla ön plana çıkıyor.
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Sıra dışı yönetim modeliyle iki farklı ülke tarafından yönetilen bir yapı göze çarpıyor
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Yerel bir para birimi barındırmayan ekonomi düşük vergi oranlarıyla güç kazanıyor
Ulaşım imkanlarının kısıtlı kaldığı bölge dağlık arazi yapısıyla dikkat çekiyor
Resmi dili Katalanca olan ülkede ortalama yaşam süresi rekor kırıyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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