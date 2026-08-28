Dünyanın En Zengin Ülkeleri Arasında Ama Para Birimi Bile Yok: Sıfır İşsizliği Başardı

Ülkenin kendine ait bağımsız bir merkez bankası ve ulusal para birimi mevcut değildir. Geçmiş yıllarda Fransız frangı ile İspanyol pezetası kullanan Andorra, Avrupa Birliği üyesi olmamasına karşın günümüzde resmi para birimi olarak Euro tercih etmektedir. Katma Değer Vergisi oranının yüzde 4,5 seviyesinde tutulduğu ülke, sağladığı vergi avantajları sayesinde bölgenin önde gelen alışveriş merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yılda ortalama 10 milyon turist ağırlayan prensliğe ait işsizlik verileri ise yüzde 1 seviyesinin altında seyretmektedir.