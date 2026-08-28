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Dünyanın En Zengin Ülkeleri Arasında Ama Para Birimi Bile Yok: Sıfır İşsizliği Başardı

Dünyanın En Zengin Ülkeleri Arasında Ama Para Birimi Bile Yok: Sıfır İşsizliği Başardı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.08.2026 - 17:11
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İspanya ile Fransa arasında yer alan Andorra Prensliği, kendine özgü siyasi yapısı ve ekonomik avantajlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Pyrene Dağları’nın yüksek kesimlerinde kurulan bu küçük ülke, dünyada eşi benzeri bulunmayan idari modeli ve yüksek yaşam standartlarıyla ön plana çıkıyor.

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Kaynak: https://www.cc.lu/en/missions/promouv...
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Sıra dışı yönetim modeliyle iki farklı ülke tarafından yönetilen bir yapı göze çarpıyor

Sıra dışı yönetim modeliyle iki farklı ülke tarafından yönetilen bir yapı göze çarpıyor

Pirene Dağları’nda yer alan Andorra, dünyadaki tek 'Eş Prenslik' sistemiyle yönetilmektedir. Ülkenin resmi devlet başkanlığı makamını Fransa Cumhurbaşkanı ile İspanya’daki Urgell Katolik Piskoposu ortaklaşa paylaşmaktadır. Bu hukuki yapı nedeniyle ülke halkı kendi devlet başkanını doğrudan seçme hakkına sahip olamamakta, liderlerden biri Fransa’daki genel seçimler sonucunda belirlenmektedir.

Yerel bir para birimi barındırmayan ekonomi düşük vergi oranlarıyla güç kazanıyor

Yerel bir para birimi barındırmayan ekonomi düşük vergi oranlarıyla güç kazanıyor

Ülkenin kendine ait bağımsız bir merkez bankası ve ulusal para birimi mevcut değildir. Geçmiş yıllarda Fransız frangı ile İspanyol pezetası kullanan Andorra, Avrupa Birliği üyesi olmamasına karşın günümüzde resmi para birimi olarak Euro tercih etmektedir. Katma Değer Vergisi oranının yüzde 4,5 seviyesinde tutulduğu ülke, sağladığı vergi avantajları sayesinde bölgenin önde gelen alışveriş merkezlerinden biri haline gelmiştir. Yılda ortalama 10 milyon turist ağırlayan prensliğe ait işsizlik verileri ise yüzde 1 seviyesinin altında seyretmektedir.

Ulaşım imkanlarının kısıtlı kaldığı bölge dağlık arazi yapısıyla dikkat çekiyor

Ulaşım imkanlarının kısıtlı kaldığı bölge dağlık arazi yapısıyla dikkat çekiyor

Deniz seviyesinden 1.023 metre yükseklikte bulunan Andorra la Vella, Avrupa kıtasının en yüksek rakımlı başkenti konumunda yer almaktadır. Sarp coğrafi koşullar sebebiyle ülke sınırları içinde herhangi bir aktif havalimanı veya demiryolu hattı yer almamaktadır. Ulaşım ihtiyacı yalnızca İspanya ve Fransa üzerinden karayolu vasıtasıyla sağlanabilmektedir.

Resmi dili Katalanca olan ülkede ortalama yaşam süresi rekor kırıyor

Resmi dili Katalanca olan ülkede ortalama yaşam süresi rekor kırıyor

Dünyada Katalancayı tek resmi dil ilan eden tek bağımsız devlet olan Andorra’da İspanyolca, Fransızca ve Portekizce dilleri de yaygın biçimde konuşulmaktadır. Kendi daimi ordusu bulunmayan ülkenin dış savunmasını Fransa ve İspanya üstlenmektedir. Birleşmiş Milletler verilerine göre 83 yılı aşan ortalama yaşam süresi, ülkeyi dünyanın en sağlıklı toplumları arasına yerleştirmektedir.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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