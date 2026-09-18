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Ne Elektrik Ne Su Kullanıyor: Evleri Klima Gibi Soğutan Boya İçin Seri Üretime Geçildi

Ne Elektrik Ne Su Kullanıyor: Evleri Klima Gibi Soğutan Boya İçin Seri Üretime Geçildi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:59
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Çinli araştırmacılar ile sanayi temsilcilerinin ortaklığıyla hayata geçirilen yenilikçi kaplama teknolojisi, herhangi bir elektrik gücüne yahut kimyasal soğutucu akışkana gereksinim duymadan binaları soğutma imkanı sunuyor. Harbin Teknoloji Enstitüsü ve China Construction Eco-Development ortaklığında yürütülen çalışmalar neticesinde, laboratuvar aşamasını başarıyla geride bırakan özel kaplama malzemesi için yıllık 600 bin ton kapasiteli devasa bir seri üretim hattı devreye alındı.

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Kaynak: https://www.techbriefs.com/component/...
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İnsan Derisinin Doğal Yapısından İlham Alınarak Geliştirilen Özel Kaplama Termal Radyasyon İlkesiyle Çalışıyor

İnsan Derisinin Doğal Yapısından İlham Alınarak Geliştirilen Özel Kaplama Termal Radyasyon İlkesiyle Çalışıyor

Söz konusu kaplama malzemesi tasarlanırken insan derisinde bulunan mikro kırışıklıklardan ilham alındı. Kağıttan daha ince bir tabaka halinde yüzeye uygulanan bu inovatif ürün, bir yandan yüksek oranda güneş ışığını geri yansıtırken diğer yandan bünyesinde biriken ısıyı kızılötesi ışıma yoluyla doğrudan uzaya aktarıyor. Işıma yoluyla soğutma ilkelerine dayanan bu mekanizma, mimari yapılardan endüstriyel tesislere kadar pek çok farklı alanda pasif soğutma avantajı yaratıyor.

Hainan Adası’ndaki Petrol Rafinerisinde Gerçekleştirilen Saha Denemeleri Yüksek Soğutma Performansı Sergiledi

Hainan Adası’ndaki Petrol Rafinerisinde Gerçekleştirilen Saha Denemeleri Yüksek Soğutma Performansı Sergiledi

Geliştirilen süper kaplamanın ilk kapsamlı saha testi, aşırı sıcak hava koşullarıyla öne çıkan Hainan Adası'ndaki bir petrokimya tesisinde yapıldı. Güneş ışığı altında patlama riski taşıyan devasa sıvılaştırılmış gaz tanklarına uygulanan boya, 180 günlük deneme süresince yüzey sıcaklığını yaklaşık 25 derece, tankların iç sıcaklığını ise 7 derece kadar düşürmeyi başardı. Günlük tonlarca su harcayan geleneksel fıskiyeli soğutma sistemlerine kıyasla sıfır enerji ve sıfır su tüketimi sunan bu sistem, endüstriyel güvenliği artırırken işletme maliyetlerinde son derece büyük bir tasarruf sağladı.

Zorlu Hava Şartlarına Karşı Dayanıklı Olan Teknolojik Ürün Konutlardan Şehir Altyapılarına Kadar Geniş Bir Kullanım Alanı Vadetti

Zorlu Hava Şartlarına Karşı Dayanıklı Olan Teknolojik Ürün Konutlardan Şehir Altyapılarına Kadar Geniş Bir Kullanım Alanı Vadetti

Aşınmaya ve zorlu çevre koşullarına karşı oldukça dayanıklı bir yapı sergileyen ve 15 yıla varan uzun bir kullanım ömrü sunan malzeme, sadece sanayi tesisleriyle sınırlı kalmayacak. Dünya genelinde artış gösteren rekor sıcaklıklar ve yükselen iklimlendirme maliyetleri karşısında ürünün binalarda, kamu tesislerinde ve şehir altyapılarında yaygınlaştırılması hedefleniyor. Akademik araştırmadan endüstriyel üretime başarıyla aktarılan bu çevreci çözüm, küresel ısınmayla mücadelede ve karbon salınımını azaltma süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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