Ne Elektrik Ne Su Kullanıyor: Evleri Klima Gibi Soğutan Boya İçin Seri Üretime Geçildi
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Kaynak: https://www.techbriefs.com/component/...
Çinli araştırmacılar ile sanayi temsilcilerinin ortaklığıyla hayata geçirilen yenilikçi kaplama teknolojisi, herhangi bir elektrik gücüne yahut kimyasal soğutucu akışkana gereksinim duymadan binaları soğutma imkanı sunuyor. Harbin Teknoloji Enstitüsü ve China Construction Eco-Development ortaklığında yürütülen çalışmalar neticesinde, laboratuvar aşamasını başarıyla geride bırakan özel kaplama malzemesi için yıllık 600 bin ton kapasiteli devasa bir seri üretim hattı devreye alındı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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