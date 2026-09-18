Ne Elektrik Ne Su Kullanıyor: Evleri Klima Gibi Soğutan Boya İçin Seri Üretime Geçildi

Aşınmaya ve zorlu çevre koşullarına karşı oldukça dayanıklı bir yapı sergileyen ve 15 yıla varan uzun bir kullanım ömrü sunan malzeme, sadece sanayi tesisleriyle sınırlı kalmayacak. Dünya genelinde artış gösteren rekor sıcaklıklar ve yükselen iklimlendirme maliyetleri karşısında ürünün binalarda, kamu tesislerinde ve şehir altyapılarında yaygınlaştırılması hedefleniyor. Akademik araştırmadan endüstriyel üretime başarıyla aktarılan bu çevreci çözüm, küresel ısınmayla mücadelede ve karbon salınımını azaltma süreçlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.