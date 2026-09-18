Birinin Yaptığı Şey Yüzünden Konulan 10 Tuhaf İş Yeri Kuralı

İş yeri kuralları denince akla güvenlik, kıyafet veya çalışma saatleri gelir. Fakat Antarktika'daki bir araştırma istasyonunda bunların yanında jöle içinde güreşmek de yasak.

Buradaki jöleden kasıt saç jölesi değil elbette. Yenilebilir, jelatinli bir tatlının içine girilerek yapılan eğlenceli bir güreş etkinliğinden bahsediliyor. Yani çalışanların dev bir jöle havuzunun içinde birbirleriyle güreşmesi yasaklanmış.

Dünyanın en soğuk bölgelerinden birinde çalışan insanların böyle bir etkinliğe neden ihtiyaç duyduğu da ayrı bir soru tabiii. Ancak sonuç oldukça net: Jöle güreşi yasak.