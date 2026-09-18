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Birinin Yaptığı Şey Yüzünden Konulan 10 Tuhaf İş Yeri Kuralı

Birinin Yaptığı Şey Yüzünden Konulan 10 Tuhaf İş Yeri Kuralı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 16:37
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İş yerlerinde uyulması gereken kurallar genellikle güvenlik, düzen ve çalışma ortamını korumak için konuluyor. Fakat bazı kuralların neden var olduğunu dahi anlamakta zorlanabilirsiniz. Bir de olanları öğrendiğinizde 'Bunu kim, neden yaptı?' diyeceksiniz. 

İşte birilerinin yaptıkları nedeniyle iş yerlerinde konulan birbirinden tuhaf 10 kural.

Kaynak: Bored Panda

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1. Yeni Çalışanları Streç Filme Sarmak Yasak

1. Yeni Çalışanları Streç Filme Sarmak Yasak

Zaten işe yeni başlayan bir çalışanın ilk gününde karşılaşmak isteyeceği son şeylerden biri streç filme sarılmak olurdu herhalde! 

Ancak bazı iş yerlerinde yeni çalışanların streç filme sarılması özellikle yasaklanmış. Kuralın arkasındaki olayın ayrıntıları bilinmese de böyle bir maddenin kural listesine girecek kadar sıkıntı yaratmış olması başlı başına şaşırtıcı.

2. Antarktika'da Jöle Güreşi Yasak

2. Antarktika'da Jöle Güreşi Yasak

İş yeri kuralları denince akla güvenlik, kıyafet veya çalışma saatleri gelir. Fakat Antarktika'daki bir araştırma istasyonunda bunların yanında jöle içinde güreşmek de yasak.

Buradaki jöleden kasıt saç jölesi değil elbette. Yenilebilir, jelatinli bir tatlının içine girilerek yapılan eğlenceli bir güreş etkinliğinden bahsediliyor. Yani çalışanların dev bir jöle havuzunun içinde birbirleriyle güreşmesi yasaklanmış.

Dünyanın en soğuk bölgelerinden birinde çalışan insanların böyle bir etkinliğe neden ihtiyaç duyduğu da ayrı bir soru tabiii. Ancak sonuç oldukça net: Jöle güreşi yasak.

3. İş Aracıyla Otostopçu veya Hayvan Taşımak Yasak

3. İş Aracıyla Otostopçu veya Hayvan Taşımak Yasak

Bir iş aracının kullanım kurallarında otostopçu veya hayvan taşımakla ilgili özel bir madde bulunması kulağa garip geliyor, değil mi? Ama nedenini öğrenene kadar sabredin! 

Bir çalışan, iş için kullandığı araca yolda gördüğü bir otostopçuyu aldı. Ancak otostopçunun yanında bir de koyun vardı. Olay bununla da kalmadı. Çalışan, yaşanan bu sıra dışı yolculuğun fotoğrafını yöneticisine gönderdi. Sonrasında iş araçlarında otostopçu ve hayvan taşınmasını yasaklayan kural geldi.

4. Güvenlik Eğitiminde Gerçekçi Banka Soygunu Canlandırması Yasak

4. Güvenlik Eğitiminde Gerçekçi Banka Soygunu Canlandırması Yasak

Güvenlik eğitimlerinin amacı çalışanları olası tehlikelere hazırlamak. Fakat bir banka yöneticisi bu eğitimi gerçeğinden ayırt edilemeyecek kadar ileri götürünce ortaya bambaşka bir durum çıkmış.

Yönetici, çalışanların karşısına gerçek bir banka soygunu yaşanıyormuş gibi çıkmış. Olay öylesine gerçekçiymiş ki çalışanlar ciddi şekilde korkmuş. Yaşananların ardından güvenlik eğitimlerinde bu tarz banka soygunu canlandırmalarının yapılmasına son verilmiş.

5. Saunada İç Çamaşırı Kurutmak Yasak

5. Saunada İç Çamaşırı Kurutmak Yasak

Oysa hepimiz biliyoruz ki sauna terlemek için kullanılır, çamaşır kurutmak için değil. Ancak bir kişi bu ayrımı pek önemsememiş.

Bir spor salonunda çalışanlar, bir kişinin iç çamaşırını sauna içerisindeki ısıtıcı taşların üzerine sererek kurutmaya çalıştığını fark etmiş. Isıyla temas eden çamaşır kısa sürede yanmaya başlayınca ortaya hoş olmayan bir koku çıkmış. Bunun ardından sauna için yeni ve oldukça net bir kural konulmuş: İç çamaşırı kurutmak yasak.

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6. Kravatla Evrak İmha Makinesi Kullanmak Yasak

6. Kravatla Evrak İmha Makinesi Kullanmak Yasak

Ofislerde kravat takmak ve evrak imha makinesi kullanmak son derece sıradan iki şey. Fakat bu ikisini aynı anda yapmak bazı iş yerlerinde yasak. Çünkü kravatın makinenin dönen mekanizmasına takılması ciddi bir tehlikeye dönüşebilir. Bu nedenle kural listesine, özellikle kravat takan çalışanların evrak imha makinesi kullanmaması gerektiği eklenmiş.

Oldukça spesifik bir uyarı olduğu kesin.

7. Sandalyeyi İki Ayağı Üzerinde Kullanmak Yasak

7. Sandalyeyi İki Ayağı Üzerinde Kullanmak Yasak

Ofiste sandalyenin arka iki ayağını kaldırarak geriye doğru yaslanmak, birçok kişinin farkında olmadan yaptığı bir hareket. Ancak bir iş yerinde bu alışkanlık ciddi bir kazayla sonuçlanmış.

Bir çalışan sandalyesinde geriye doğru yaslanınca denge bozulmuş ve sandalye devrilmiş. Çalışan başını yere çarparak ağır şekilde yaralanmış. Yaşanan kazanın ardından sandalyelerin dört ayağının da yere basması gerektiği konusunda kural getirilmiş. Zaten iş hayatında ayaklarını yere sağlam basmak son derece önemli, değil mi?

8. Ofiste Çiğ Tavuk Pişirmek Yasak

8. Ofiste Çiğ Tavuk Pişirmek Yasak

Ofiste mikrodalga kullanmak son derece normal. Ancak bir çalışanın mutfakta yaptığı şey, yemek ısıtmanın biraz ötesine geçmiş.

Çalışan, çiğ tavuk göğsünü mikrodalgaya koyup yaklaşık 15 dakika boyunca pişirmiş. Bunun üzerine iş yerinde çiğ et pişirilmesini yasaklayan bir kural getirilmiş. Bu haberin ardından bazılarımızın ofiste haşlanmış yumurta yasağı da talep edeceğine eminiz.

9. Şirket Logolu Kıyafetle Sokak Kavgasına Girmek Yasak

9. Şirket Logolu Kıyafetle Sokak Kavgasına Girmek Yasak

İşten çıktıktan sonra yaşanan bir kavganın şirket kurallarıyla ne ilgisi olabilir diye düşünebilirsiniz. Cevap, üzerinizde şirket logosu varsa oldukça basit.

Bir çalışanın şirket logolu kıyafetle sokakta kavgaya karışmasının ardından çalışanların şirket kıyafetleri üzerindeyken kavga etmesini yasaklayan bir kural getirilmiş. Yani iş yerinin logosunu taşıyorsanız, mesai dışında bile dikkat etmeniz gereken bir şey daha var.

10. Kişisel Kettle ve Kahve Makineleri Yasak

10. Kişisel Kettle ve Kahve Makineleri Yasak

Çalışanların ofise kendi su ısıtıları veya kahve makinelerini getirmesi oldukça masum bir alışkanlık gibi görünüyor. Ancak bir iş yerinde bu cihazlar elektrik sistemiyle ilgili ciddi bir soruna yol açmış.

Çalışanların getirdiği kişisel cihazlardan biri kısa devreye neden olmuş ve yaklaşık 150 kişinin çalıştığı bölümün elektriği kesilmiş. Arızanın kaynağını bulmak da saatler sürmüş.

Bunun üzerine kişisel kettle ve kahve makineleri yasaklanmış. Sıkı durun burada güzel bir haber de var: Yaşananların ardından, çalışanların kahve ihtiyacını karşılamak için yeni bir kahve makinesi alınmış.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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