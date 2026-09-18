Birinin Yaptığı Şey Yüzünden Konulan 10 Tuhaf İş Yeri Kuralı
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İş yerlerinde uyulması gereken kurallar genellikle güvenlik, düzen ve çalışma ortamını korumak için konuluyor. Fakat bazı kuralların neden var olduğunu dahi anlamakta zorlanabilirsiniz. Bir de olanları öğrendiğinizde 'Bunu kim, neden yaptı?' diyeceksiniz.
İşte birilerinin yaptıkları nedeniyle iş yerlerinde konulan birbirinden tuhaf 10 kural.
Kaynak: Bored Panda
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1. Yeni Çalışanları Streç Filme Sarmak Yasak
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2. Antarktika'da Jöle Güreşi Yasak
3. İş Aracıyla Otostopçu veya Hayvan Taşımak Yasak
4. Güvenlik Eğitiminde Gerçekçi Banka Soygunu Canlandırması Yasak
5. Saunada İç Çamaşırı Kurutmak Yasak
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6. Kravatla Evrak İmha Makinesi Kullanmak Yasak
7. Sandalyeyi İki Ayağı Üzerinde Kullanmak Yasak
8. Ofiste Çiğ Tavuk Pişirmek Yasak
9. Şirket Logolu Kıyafetle Sokak Kavgasına Girmek Yasak
10. Kişisel Kettle ve Kahve Makineleri Yasak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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