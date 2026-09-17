Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? 17 Eylül Gram Altın, Çeyrek Altın Son Durum
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ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed, faiz oranlarını artırırken önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artışının sinyalini verdi. Bu karar sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Fed’in kararı sonrası altında yüzde 1’in üzerinde yükseliş gerçekleşti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? Altın düştü mü? İşte altın fiyatlarında son durum!
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Altın fiyatları bugün ne kadar?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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