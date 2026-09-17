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Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? 17 Eylül Gram Altın, Çeyrek Altın Son Durum

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? 17 Eylül Gram Altın, Çeyrek Altın Son Durum

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.09.2026 - 10:58
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ABD Merkez Bankası Fed faiz kararını açıkladı. Fed, faiz oranlarını artırırken önümüzdeki aylarda daha fazla faiz artışının sinyalini verdi. Bu karar sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Fed’in kararı sonrası altında yüzde 1’in üzerinde yükseliş gerçekleşti. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? Altın düştü mü? İşte altın fiyatlarında son durum!

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

17 Eylül Perşembe günü altın fiyatları belli oldu. Altın fiyatlarında son durum merak edilirken gram altın, çeyrek altın, yarım altının yeni fiyatı ortaya çıktı. İşte altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 774 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 986 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 979 TL

Tam altın fiyatı

Tam altın 43 bin 340 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 867 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 333 dolar

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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