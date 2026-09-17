Ev Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Tuhaf Anıları Paylaşarak Güldüren Kişiler
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Ev arkadaşlığı, aynı çatı altında paylaşılan küçük tuhaflıkların, saçma kavgaların ve bazen de ömür boyu sürecek dostlukların adresi. Kirayı bölüşmekle başlayan ilişki, çoğu zaman mutfaktaki yoğurttan tutun da hangi suyun yemeğe hangisinin içmeye ayrılacağına kadar uzanan tuhaf kurallarla devam ediyor.
X'te ev arkadaşlarıyla yaşanan anıları paylaşanlar, bazen bir kavgayı kedi fotoğraflarıyla tatlıya bağlıyor, bazen de birlikte kurtardıkları bir hayvanın yıllar sonra gelen haberine seviniyor. Bazılarıysa aynı evde geçirdikleri yılların ardından birbirlerinin ailesine karışacak kadar yakınlaşıyor. Bunlar da X'e düşünce yeteri kadar etkileşim alıyor.
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Ev arkadaşı yoğurdunu yiyince isyan büyüdü
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Ev arkadaşıyla ilk kavgaları kedi fotoğraflarıyla barıştı
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Su içmeyi alışkanlık haline getirmek için damacana salonun ortasına kondu
Ne ki bu?
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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