Ev Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Tuhaf Anıları Paylaşarak Güldüren Kişiler

Ev arkadaşlığı, aynı çatı altında paylaşılan küçük tuhaflıkların, saçma kavgaların ve bazen de ömür boyu sürecek dostlukların adresi. Kirayı bölüşmekle başlayan ilişki, çoğu zaman mutfaktaki yoğurttan tutun da hangi suyun yemeğe hangisinin içmeye ayrılacağına kadar uzanan tuhaf kurallarla devam ediyor.

X'te ev arkadaşlarıyla yaşanan anıları paylaşanlar, bazen bir kavgayı kedi fotoğraflarıyla tatlıya bağlıyor, bazen de birlikte kurtardıkları bir hayvanın yıllar sonra gelen haberine seviniyor. Bazılarıysa aynı evde geçirdikleri yılların ardından birbirlerinin ailesine karışacak kadar yakınlaşıyor. Bunlar da X'e düşünce yeteri kadar etkileşim alıyor.