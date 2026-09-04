Harry Potter Goygoyundan Gizemli Takılanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
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X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da X'i mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Bakalım haftayı kapatırken kimler paylaşımlarıyla güldürmüş? Kimler etkileşime doymuş?
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Başlayalım!
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Biraz empati...
Doğru!
Fayans mı yapıyorsun?
Etkili olmuş!
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Kafalar karıştı.
Eşi de öğretmen olsa...
Boyacı olabilir.
👇
Eksik olma kral.
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Kapatalım 👋
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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