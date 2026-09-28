Amerika'nın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşındaki Kadın Uzun Yaşamanın Sırrını Açıkladı: Sıkı Çalışma, İnanç ve Aile

Whitehead, uzun ömrünün arkasında önce aile geçmişini görüyor. Babası da 90'lı yaşlarını görmüş biriydi. Bunun yanında hayatı boyunca alkol ve tütüne hiç dokunmadığını, büyük ölçüde sağlıklı beslendiğini ve inancından güç aldığını anlatıyor. 114 yaşındayken Amerika'nın en yaşlı insanı unvanını aldığında söylediği söz de bunu özetliyor: 'Tanrı ne kadar izin verirse o kadar yaşayacağım.'

Ailesi de aynı fikirde. Torunu Daniel Whitehead, 'Hep iyi bir kızdı. İçmedi, sigara kullanmadı. Doğru ve az yer, Tanrı'ya inanır' diyerek büyükannesini anlattı. Diğer torunu Stacia Talbert ise sırrı dört kelimeyle özetledi: 'Tanrı, inanç, aile ve sıkı çalışma.'

Yemek yapmayı, hamur işi hazırlamayı, resim çizmeyi ve müzik dinlemeyi seven Whitehead'in bu uğraşları da onun zinde kalmasının parçası olarak görülüyor.