Amerika'nın En Yaşlı İnsanı 116 Yaşındaki Kadın Uzun Yaşamanın Sırrını Açıkladı: Sıkı Çalışma, İnanç ve Aile
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Kayıtlı tarihte 116 yaşına ulaşabilen yalnızca 33. kişi olan Naomi Whitehead, 26 Eylül'de Pennsylvania'da doğum gününü kutladı. Amerika'nın yaşayan en yaşlı insanı ve dünyanın en yaşlı ikinci kişisi olan Whitehead, uzun ömrünü içki ve sigaradan uzak durmasına, sıkı çalışmaya ve inancına bağlıyor. Bilim insanları ise onun gibi süper yaşlıların sırrını giderek daha çok genlerde arıyor.
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Naomi Whitehead'in formülü basit: Hayatı boyunca ne bir kadeh içki içti ne de tek bir sigara yaktı.
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Whitehead, 116 yaşını gören ilk Amerikalı olarak Edie Ceccarelli'den bu yana boş kalan yeri doldurdu.
Kaç yaşında olduğu sorulduğunda verdiği cevap salonu alkışa boğdu: "Sanırım 116'yım."
Hikâyesi 1910'da Georgia'da bir çiftlikte, pamuk ve tütün toplayarak başladı.
Bilime göre bu ailenin en büyük mirası uzun ömrü taşıyan genler olabilir: Yeni bir araştırma payı yüzde 50'ye çıkardı.
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117 yaşında ölen Maria Branyas'ın genomu ise uzun ömrün tek başına şans olmadığını gösterdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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