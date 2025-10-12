onedio
113 Yaşındaki Dünyanın En Yaşlı Adamı, Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.10.2025 - 08:59

113 yaşına giren Brezilyalı Joao Marinho Neto, Guinness tarafından “dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği” olarak kayıtlara geçti. Yüzyılı aşan ömrü boyunca sade bir yaşam süren Neto, doğum gününde uzun ömrünün ardındaki sırrı da paylaştı.

İşte detaylar...

Brezilyalı Joao Marinho Neto geçtiğimiz pazar günü tam 113 yaşına bastı.

Guinness Dünya Rekorları tarafından “dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği” olarak kayıtlara geçen Neto, doğum gününde uzun yaşamının ardındaki tek sırrı açıkladı.

“İyi İnsanlarla Yaşamak Hayatı Uzatıyor”

Guinness yetkililerinin “Bu kadar uzun yaşamayı nasıl başardınız?” sorusuna Neto’nun verdiği cevap oldukça sade ama derin anlamlıydı:

“Hayatımı her zaman iyi insanlarla çevrili şekilde yaşadım. Sevdiklerim hep yanımdaydı. Bunun hayatı uzattığına inanıyorum.”

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Neto, daha 4 yaşındayken babasına tarlada yardım etmeye, hayvanlarla ilgilenmeye ve meyve toplamaya başlamış. Bugün hâlâ doğayla iç içe, sakin ve gösterişten uzak bir hayat sürüyor. Kendi deyimiyle, “sade yaşamak” onun hiç değişmeyen alışkanlığı.

113 yıllık hayatına koca bir aile sığdıran Neto’nun 7 çocuğu, 22 torunu, 15 torununun çocuğu ve 3 torununun torunu bulunuyor.

“Hayatımın en büyük mutluluğu ailem,” diyen Neto, torunlarının çevresinde gülümsemeyi hiç bırakmayan biri olarak tanınıyor.

Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
