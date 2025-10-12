113 Yaşındaki Dünyanın En Yaşlı Adamı, Uzun Yaşamın Sırrını Açıkladı

Guinness yetkililerinin “Bu kadar uzun yaşamayı nasıl başardınız?” sorusuna Neto’nun verdiği cevap oldukça sade ama derin anlamlıydı:

“Hayatımı her zaman iyi insanlarla çevrili şekilde yaşadım. Sevdiklerim hep yanımdaydı. Bunun hayatı uzattığına inanıyorum.”

Çiftçi bir ailenin çocuğu olarak doğan Neto, daha 4 yaşındayken babasına tarlada yardım etmeye, hayvanlarla ilgilenmeye ve meyve toplamaya başlamış. Bugün hâlâ doğayla iç içe, sakin ve gösterişten uzak bir hayat sürüyor. Kendi deyimiyle, “sade yaşamak” onun hiç değişmeyen alışkanlığı.