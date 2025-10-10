onedio
Ne Yemeliyiz? Uzmanlar İdeal Kahvaltı Formülünü Açıkladı

Metehan Bozkurt
10.10.2025 - 14:07

Yoğun yaşam temposunda kahvaltı çoğu zaman ihmal ediliyor veya aceleyle geçiştiriliyor. Oysa sabah yapılan doğru tercihler, hem metabolizmayı hızlandırıyor hem de gün boyu enerjinizi dengede tutuyor. Uzmanlar, ideal kahvaltının hangi besin gruplarından oluşması gerektiğini ve sabahları uzak durmanız gereken gıdaları ayrıntılarıyla açıkladı.

Kaynak: SÖZCÜ

Kahvaltı alışkanlıklarını tamamen değiştirecek yeni bir açıklama geldi.

Uzmanlar, yıllardır “en sağlıklı kahvaltı” denildiğinde akla gelen yumurta, peynir ve sebze üçlüsünün tahtını sarsacak yeni bir beslenme biçimine dikkat çekiyor. Aslında mesele neyi yediğimizden çok, nasıl yediğimizde gizli...

Yoğun tempolu yaşamda çoğu zaman atlanan ya da aceleyle geçiştirilen kahvaltı, hâlâ günün en önemli öğünü olma özelliğini koruyor.

Sözcü'nün haberine göre, beslenme uzmanları sabah yapılan doğru tercihlerle hem metabolizmanın canlandırılabileceğini hem de gün boyu enerji dengesinin korunabileceğini söylüyor. Üstelik, doğru kahvaltı alışkanlığı yalnızca fiziksel değil, zihinsel performans üzerinde de büyük fark yaratıyor.

Uzmanlardan “İdeal Kahvaltı” Formülü

Dengeli bir kahvaltı tabağında yer alması gereken temel besin grupları şöyle sıralanıyor:

  • Protein: Uzun süreli tokluk sağlar, kas dokusunu korur. Yumurta, az yağlı peynir, yoğurt, baklagiller ve kuruyemişler iyi birer kaynak.

  • Sağlıklı karbonhidratlar: Gün boyu sürecek enerji için şart. Yulaf, karabuğday, tam tahıllı ekmekler, taze sebze ve meyveler kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

  • Sağlıklı yağlar: Beyin sağlığı ve hormon dengesi için vazgeçilmezdir. Kahvaltıda bir dilim avokado, birkaç zeytin veya bir parça somon iyi tercihler arasında.

  • Kalsiyum: Güçlü kemiklerin temelidir. Peynir, süt, yoğurt ve susam sabah öğününe destek olur.

Sabah Kaçınılması Gereken “Dört Düşman”

Uzmanlar, kahvaltıda uzak durulması gereken bazı besinlerin günün geri kalanında enerji düşüklüğü ve sindirim sorunlarına neden olabileceğini vurguluyor:

  • Şekerli ve işlenmiş gıdalar: Poğaça, kek veya hamur işi gibi seçenekler kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratır.

  • Fast food ve kızartmalar: Sindirimi zorlaştırır, günün geri kalanında yorgunluk hissi bırakır.

  • Gazlı içecekler: Şişkinlik ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

  • Aşırı baharatlı ya da tuzlu yiyecekler: Sabah saatlerinde mide için fazla ağırdır.

Uzmanlara göre kahvaltıyı ikiye bölmek, hem enerjiyi dengelemek hem de gün ortasında gelen ani açlık hissini bastırmak için etkili bir yöntem. İlk öğünde tam besinli bir kahvaltı, ardından 2-3 saat sonra meyve, yoğurt veya bir avuç kuruyemiş gibi hafif bir ara öğün öneriliyor. Böylece kan şekeri sabit kalıyor ve öğle yemeğinde aşırıya kaçma riski azalıyor.

Tatlı krizleri içinse işlenmiş şeker yerine meyve, bitter çikolata veya şekersiz marmelat gibi doğal alternatifler öneriliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
