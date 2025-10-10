Ne Yemeliyiz? Uzmanlar İdeal Kahvaltı Formülünü Açıkladı

Uzmanlar, kahvaltıda uzak durulması gereken bazı besinlerin günün geri kalanında enerji düşüklüğü ve sindirim sorunlarına neden olabileceğini vurguluyor:

Şekerli ve işlenmiş gıdalar: Poğaça, kek veya hamur işi gibi seçenekler kan şekerinde ani dalgalanmalar yaratır.

Fast food ve kızartmalar: Sindirimi zorlaştırır, günün geri kalanında yorgunluk hissi bırakır.

Gazlı içecekler: Şişkinlik ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.

Aşırı baharatlı ya da tuzlu yiyecekler: Sabah saatlerinde mide için fazla ağırdır.

Uzmanlara göre kahvaltıyı ikiye bölmek, hem enerjiyi dengelemek hem de gün ortasında gelen ani açlık hissini bastırmak için etkili bir yöntem. İlk öğünde tam besinli bir kahvaltı, ardından 2-3 saat sonra meyve, yoğurt veya bir avuç kuruyemiş gibi hafif bir ara öğün öneriliyor. Böylece kan şekeri sabit kalıyor ve öğle yemeğinde aşırıya kaçma riski azalıyor.

Tatlı krizleri içinse işlenmiş şeker yerine meyve, bitter çikolata veya şekersiz marmelat gibi doğal alternatifler öneriliyor.