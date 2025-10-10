onedio
İstanbul’da Taksi Sahibi Olma Fırsatı: Başvuru Şartları Neler, Ücreti Ne Kadar?

Taksi
10.10.2025 - 12:06

İstanbul’da kendi taksinizi işletmek artık mümkün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği “Uygulama Bazlı Taksi” modelinde başvuru şartları, gerekli belgeler ve ücret detayları netleşti. Sisteme yalnızca gerçek kişiler katılabiliyor ve taşımalar tamamen mobil uygulama üzerinden dijital taksimetre ile gerçekleştiriliyor. Peki kimler başvurabilir, ücret ne kadar?

İstanbul’da taksi sahibi olmak isteyenler için yeni bir fırsat doğdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehir içi ulaşımda konfor, güvenlik ve erişilebilirliği artırmayı hedefleyen “Uygulama Bazlı Taksi” modelinde üçüncü ihaleyi tamamladı. Kapalı teklif usulüyle yapılan ihalede 63 plaka satılırken, toplam satılan plaka sayısı 92’ye ulaştı. İBB, toplamda 250 taksi için ihale gerçekleştirmeyi planlıyor. İhaleyi kazananlar, her biri tek plaka olmak üzere 29 yıllığına taksi işletme hakkı elde ediyor.

Yeni sistemde yolcular yalnızca mobil uygulama üzerinden taksi çağırabilecek.

Taşımalar, dijital taksimetre tetiklemesi ile yapılacak ve araçlar sadece uygulama aracılığıyla hizmet verecek. Son ihalede plaka fiyatları 4 milyon 700 bin TL ile 4 milyon 716 bin TL arasında değişti.

Kimler Başvurabilir?

İhaleye sadece gerçek kişiler katılabiliyor; şirketler, kooperatifler veya tüzel kişilikler başvuru yapamıyor. Katılımcıların:

  • İstanbul’da ikamet etmesi,

  • 22 yaşından gün almış ve 69 yaşından gün almamış olması,

  • En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması,

  • Sabıka kaydının temiz olması,

  • Üzerine kayıtlı başka toplu taşıma plakası (taksi, minibüs, servis vb.) olmaması gerekiyor.

Her aday sadece bir plaka için başvuru yapabiliyor.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Gerekli belgelerin çoğu e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Bunlar:

  • Teklif mektubu,

  • Taahhütname,

  • Nüfus kayıt örneği,

  • B sınıfı sürücü belgesi bilgileri,

  • İstanbul ikamet belgesi,

  • Adli sicil kaydı,

  • Geçici teminat makbuzu,

  • Şartname bedeli makbuzu.

Başvuru Ücreti ve Teminat

İhaleye katılmak isteyenlerden geçici teminat tutarı 135.036 TL olarak talep ediliyor. Bu, muhammen bedelin %3’üne denk geliyor. İhaleyi kazanan aday, sözleşme öncesinde teklif ettiği bedelin %6’sı kadar kesin teminat yatırmakla yükümlü. Ayrıca şartnameyi 1.000 TL karşılığında satın almak gerekiyor; bu ücret iade edilmiyor.

Kazanan kişi, tebliğden itibaren 15 iş günü içinde teklif ettiği bedelin tamamını KDV ve diğer masraflarla birlikte ödemek zorunda. Belgeler ve ödemeler tamamlandığında “Ticari Araç Tahsis Belgesi” veriliyor ve plaka ruhsata işleniyor. Plaka, ilk yıl boyunca satılamıyor, devredilemiyor veya hibe edilemiyor; sonrasında devir yalnızca İBB onayıyla mümkün.

Her yıl İBB’den Geçici Çalışma Ruhsatı alınması gerekiyor ve tüm faaliyetler İBB, UKOME ve Belediye Encümeni kararlarına tabi. 29 yıllık sözleşme sonunda plaka İBB’ye iade ediliyor, süre uzatımı yapılmıyor.

