İstanbul’da Taksi Sahibi Olma Fırsatı: Başvuru Şartları Neler, Ücreti Ne Kadar?

Gerekli belgelerin çoğu e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Bunlar:

Teklif mektubu,

Taahhütname,

Nüfus kayıt örneği,

B sınıfı sürücü belgesi bilgileri,

İstanbul ikamet belgesi,

Adli sicil kaydı,

Geçici teminat makbuzu,

Şartname bedeli makbuzu.

Başvuru Ücreti ve Teminat

İhaleye katılmak isteyenlerden geçici teminat tutarı 135.036 TL olarak talep ediliyor. Bu, muhammen bedelin %3’üne denk geliyor. İhaleyi kazanan aday, sözleşme öncesinde teklif ettiği bedelin %6’sı kadar kesin teminat yatırmakla yükümlü. Ayrıca şartnameyi 1.000 TL karşılığında satın almak gerekiyor; bu ücret iade edilmiyor.

Kazanan kişi, tebliğden itibaren 15 iş günü içinde teklif ettiği bedelin tamamını KDV ve diğer masraflarla birlikte ödemek zorunda. Belgeler ve ödemeler tamamlandığında “Ticari Araç Tahsis Belgesi” veriliyor ve plaka ruhsata işleniyor. Plaka, ilk yıl boyunca satılamıyor, devredilemiyor veya hibe edilemiyor; sonrasında devir yalnızca İBB onayıyla mümkün.

Her yıl İBB’den Geçici Çalışma Ruhsatı alınması gerekiyor ve tüm faaliyetler İBB, UKOME ve Belediye Encümeni kararlarına tabi. 29 yıllık sözleşme sonunda plaka İBB’ye iade ediliyor, süre uzatımı yapılmıyor.