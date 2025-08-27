İstanbul’da Dijital Taksi Dönemi Başlıyor: Yalnızca Uygulama Üzerinden Çağrılacak

İBB dijital taksi döneminin başlayacağını duyurdu. Yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacak taksiler için ihale yapılacak. İhale başvuruları 1 Eylül’e kadar kabul edilecek.

İhaleyi kazananlar 29 yıl boyunca İBB güvencesiyle taksi plakasına sahip olacak. İBB tarafından yapılan açıklamada taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı, böylece yolcunun araç plakasını, şoför bilgisini ve güzergahı uygulamadan görebileceği, yolcu seçme ve fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilerek güvenli, kayıtlı ve izlenebilir bir ulaşım modelinin hayata geçeceği belirtildi.