İstanbul’da Dijital Taksi Dönemi Başlıyor: Yalnızca Uygulama Üzerinden Çağrılacak

İstanbul'da Dijital Taksi Dönemi Başlıyor: Yalnızca Uygulama Üzerinden Çağrılacak

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.08.2025 - 08:24

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) taksilerde dijital dönemi başlatıyor. Bu taksiler yalnızca uygulama üzerinden çağrılacak. 150 taksi için ihale yapılacak. İhale için başvurular 1 Eylül’e kadar sürecek. İşte dijital taksi döneminin ayrıntıları.

İstanbul taksilerinde yeni dönem başlıyor. Bazı taksiler sadece uygulama üzerinden çağrılacak.

İBB dijital taksi döneminin başlayacağını duyurdu. Yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacak taksiler için ihale yapılacak. İhale başvuruları 1 Eylül’e kadar kabul edilecek.

İhaleyi kazananlar 29 yıl boyunca İBB güvencesiyle taksi plakasına sahip olacak. İBB tarafından yapılan açıklamada taksilerin yalnızca dijital uygulamalar üzerinden çağrılacağı, böylece yolcunun araç plakasını, şoför bilgisini ve güzergahı uygulamadan görebileceği, yolcu seçme ve fazla ücret talebi gibi sorunların önüne geçilerek güvenli, kayıtlı ve izlenebilir bir ulaşım modelinin hayata geçeceği belirtildi.

İBB'den yeni taksilerle ilgili yapılan açıklama şöyle:

'Dijital taksi uygulamalarıyla entegre çalışan sistem, yatırımcılara sabit ve öngörülebilir kazanç modeli sunuyor. Temassız ödeme imkanı, düzenli takip ve şeffaf işleyiş sayesinde yatırımcılara her ay düzenli gelir sağlanabilecek. İstanbul'da yıllardır yasal zeminde olmayan plaka kiralama uygulamaları bu modelle kayıt altına alınıyor. Uygulamaya dahil araçlar her yıl Taşıt Hizmet Kalitesi Uygunluk Kontrolü (TAHKUK) denetiminden geçecek. Araç donanımı, sürücü davranışı, temizlik ve uygulama entegrasyonu gibi kriterlerle kalite sürekli kontrol altında tutulacak.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
