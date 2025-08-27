İnternet Alışverişinde Yeni Dönem: Yurt Dışı Alışveriş Limiti Kaldırılabilir
Son yıllarda uygun fiyatları nedeniyle Temu, Shein gibi Çin platformlu internet sitelerinden alışveriş yapmak popüler hale geldi. Bu platformlara ilgi fazla olunca 30 euro gümrük ücret limiti getirilmişti. Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre alışveriş limit ücreti kaldırılabilir. Ancak bu durumda gümrük vergisi hesaplanacak ve üzerine yüzde 20 KDV ile gerektiğinde ÖTV eklenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt dışı internet alışverişlerinde 150 euroluk alışveriş limiti 30 euro olarak belirlenmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çin kaynaklı e-ticaret sitelerinin Türkiye'ye aylık satışları 300 milyon doları geçti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın