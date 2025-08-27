onedio
İnternet Alışverişinde Yeni Dönem: Yurt Dışı Alışveriş Limiti Kaldırılabilir

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.08.2025 - 07:55

Son yıllarda uygun fiyatları nedeniyle Temu, Shein gibi Çin platformlu internet sitelerinden alışveriş yapmak popüler hale geldi. Bu platformlara ilgi fazla olunca 30 euro gümrük ücret limiti getirilmişti. Ekonomim’den Yener Karadeniz’in haberine göre alışveriş limit ücreti kaldırılabilir. Ancak bu durumda gümrük vergisi hesaplanacak ve üzerine yüzde 20 KDV ile gerektiğinde ÖTV eklenecek.

Yurt dışı internet alışverişlerinde 150 euroluk alışveriş limiti 30 euro olarak belirlenmişti.

İddiaya göre bu alışveriş limiti kaldırılabilir. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre hükümet kaynakları 30 euro olan limitin sıfırlanmasına yönelik hazırlık yapıldığını ileri sürdü. Limiti kaldırılan ürünlere normal ithalat rejimi uygulanacak.

30 euro limiti kaldırılsa bile ürünün türüne göre gümrük vergisi hesaplanacak, üzerine yüzde 20 KDV ve gerekiyorsa ÖTV eklenecek. Bu alışverişlere gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek masraflar da eklenebilir. 

Bir diğer ifadeler 30 euro üzerindeki alışveriş daha karmaşık ve maliyetli hale gelebilir.

Çin kaynaklı e-ticaret sitelerinin Türkiye'ye aylık satışları 300 milyon doları geçti.

'Konu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin de gündeminde. Çin kaynaklı e-ticaret sitelerinin Türkiye’ye satışları aylık 300 milyon doları geçti. Her gün 10 milyon dolar demek bu. Mevzuata aykırı ürünler çok daha rahat bir şekilde giriyor. 30 Euro’luk limitin sıfırlanması ile ilgili çalışma devam ediyor. Bu konu ile ilgili her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı. Bunun için Ticaret Bakanlığı yetkilileri çalışıyor. Tahammül edilecek tarafı kalmadı. Gelen her ürün gümrük mevzuatına tabi olmalı”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
