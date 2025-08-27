İnternet Alışverişinde Yeni Dönem: Yurt Dışı Alışveriş Limiti Kaldırılabilir

İddiaya göre bu alışveriş limiti kaldırılabilir. Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre hükümet kaynakları 30 euro olan limitin sıfırlanmasına yönelik hazırlık yapıldığını ileri sürdü. Limiti kaldırılan ürünlere normal ithalat rejimi uygulanacak.

30 euro limiti kaldırılsa bile ürünün türüne göre gümrük vergisi hesaplanacak, üzerine yüzde 20 KDV ve gerekiyorsa ÖTV eklenecek. Bu alışverişlere gümrük sunum ücreti ve damga vergisi gibi ek masraflar da eklenebilir.

Bir diğer ifadeler 30 euro üzerindeki alışveriş daha karmaşık ve maliyetli hale gelebilir.