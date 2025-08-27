İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Boğazı'nda Kanlıca-Kuruçeşme arasında 24 Ağustos'ta yüzme yarışı gerçekleşti. Yarışta 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu.

Rus yüzücü bulundu mu?

Rus sporcuyu arama çalışmaları deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından sürüyor.

Rus yüzücüye ne oldu?

İstanbul Valiliği geçen günlerde Rus yüzücüye dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

'Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800’den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km’lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu’ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır.'