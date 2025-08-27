onedio
İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.08.2025 - 07:15

İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus sporcu Nikolai Svechnikov kayboldu. Rus yüzücünün yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan karaya çıkamayan, denizde kaybolan Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor.

Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu.

İstanbul Boğazı'nda Kanlıca-Kuruçeşme arasında 24 Ağustos'ta yüzme yarışı gerçekleşti. Yarışta 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu. 

Rus yüzücü bulundu mu?

Rus sporcuyu arama çalışmaları deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından sürüyor. 

Rus yüzücüye ne oldu?

İstanbul Valiliği geçen günlerde Rus yüzücüye dair bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler kaydedildi:

'Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Yarışa, 81 ülkeden 2800’den fazla sporcu katılmıştır. Kanlıca - Kuruçeşme arasındaki 6.5 km’lik parkurda yapılan yarış sonunda yapılan kontrollerde, yarışa Rusya Federasyonu’ndan katılan 30 yaşındaki profesyonel yüzme antrenörü Nikolai Andreevich Svechnikov’un bitiş noktasına gelmediği tespit edilmiştir. Güvenlik kamerası görüntüleri ve yüzücülerin ayaklarına takılı çipler kontrol edildiğinde şahsın başlangıç noktasından yarışa başladığı, ancak bitiş noktasında denizden çıkış yapmadığı anlaşılmıştır.'

Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı.

Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı.

Nikolai Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

Rus yüzücünün son anları:

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
