İstanbul Boğazı'nda Kaybolan Rus Yüzücünün Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul Boğazı’nda 24 Ağustos’ta düzenlenen 37’nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus sporcu Nikolai Svechnikov kayboldu. Rus yüzücünün yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan karaya çıkamayan, denizde kaybolan Nikolai Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor.
Rus yüzücü İstanbul Boğazı'nda kayboldu.
Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı.
Rus yüzücünün son anları:
