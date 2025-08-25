onedio
İstanbul Boğazı’ndaki Yüzme Yarışında 29 Yaşındaki Rus Yüzücü Kayboldu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2025 - 11:39

İstanbul Boğazı’nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (29), denizde kayboldu. Cumartesi günü İstanbul’a gelip Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenilen Svechnikov’u arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda yaşandı.

Beykoz Kanlıca’da başlayan yarış, Kuruçeşme’de sona erdi. Ancak Rus yüzücü Nikolai Svechnikov karaya çıkamadı. 

3 bin yarışmacıdan sadece Svechnikov’un çıkmaması üzerine polise bilgi verildi. Bunun üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri boğazda çalışma başlattı.

Öte yandan yüzücü Svechnikov’un dün İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi. Boğaz’da arama çalışmaları sürüyor.

Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
okisi

lan inşallah yolunu şaşırmış kilyostan falan cıkmıştır yazık günah ya

nazifegurergil1957

Çok üzüldüm 😓😓😓😓

Kübra Aydın

Umarım bir deniz aracı çarpmamıştır, kim olursa olsun onunda bir ailesi sevdiği ve seveni vardır. Temennim ailesine kavuşması , annesinin babasının evlat ac... Devamını Gör