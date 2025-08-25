İstanbul Boğazı’ndaki Yüzme Yarışında 29 Yaşındaki Rus Yüzücü Kayboldu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olay, dün sabah saatlerinde İstanbul Boğazı’nda yaşandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öte yandan yüzücü Svechnikov’un dün İstanbul’a geldiği ve Beyoğlu’nda bir otele yerleştiği öğrenildi. Boğaz’da arama çalışmaları sürüyor.
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
lan inşallah yolunu şaşırmış kilyostan falan cıkmıştır yazık günah ya
Çok üzüldüm 😓😓😓😓
Umarım bir deniz aracı çarpmamıştır, kim olursa olsun onunda bir ailesi sevdiği ve seveni vardır. Temennim ailesine kavuşması , annesinin babasının evlat ac... Devamını Gör