Babasına Verdiği Sözü Tuttu: YKS Sonuçları Açıklandı, Ferdi Zeyrek’in Kızı Nehir Mimarlığı Kazandı
Haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, üniversite sınavına giren kızı Nehir’in yerleştirme sonucu belli oldu. Ferdi Zeyrek’in yakın arkadaşı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sınava götürdüğü Nehir, babasının da mezun olduğu mimarlık bölümüne yerleşti.
Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek üniversiteli oldu.
Babasına verdiği sözü tutmuş oldu!
