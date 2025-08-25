onedio
Babasına Verdiği Sözü Tuttu: YKS Sonuçları Açıklandı, Ferdi Zeyrek’in Kızı Nehir Mimarlığı Kazandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.08.2025 - 11:15

Haziran ayında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in, üniversite sınavına giren kızı Nehir’in yerleştirme sonucu belli oldu. Ferdi Zeyrek’in yakın arkadaşı olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sınava götürdüğü Nehir, babasının da mezun olduğu mimarlık bölümüne yerleşti.

Geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden eski Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kızı Nehir Zeyrek üniversiteli oldu.

Ferdi Zeyrek'in 19 yaşındaki kızı Nehir Zeyrek, babasının kaybından günler sonra YKS sınavına girmiş, Ferdi Zeyrek'i sınav boyunca CHP Genel Başkanı Özgür Özel de yalnız bırakmamıştı. 

Açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının ardından Nehir Zeyrek, Yediteoe Üniversitesi Mimarlık bölümünü kazandı. Zeyrek, lisans eğitimini tamamlamak için İstanbul'a yerleşecek.

Babasına verdiği sözü tutmuş oldu!

Nehir Zeyrek babasının ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Nehir Zeyrek’e üniversite sınavına girerken eşlik eden Özgür Özel de, “Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın” demişti.

