Babasına Verdiği Sözü Tuttu: YKS Sonuçları Açıklandı, Ferdi Zeyrek’in Kızı Nehir Mimarlığı Kazandı

Nehir Zeyrek babasının ölümünün ardından yaptığı paylaşımda, “Sana layık bir evlat olabilmek için her gün daha çok çabalayacağım. İstediğin gibi, haftaya o sınava girip mimar olacağım. Adını yaşatabileceğim her yerde, en güzel şekilde yaşatacağım. Seni çok seviyorum. Her şeyin” ifadelerini kullanmıştı.

Nehir Zeyrek’e üniversite sınavına girerken eşlik eden Özgür Özel de, “Ferdi kardeşimin hepimize emanet olan kızı Nehir’imiz, çok arzu ettiği, baba mesleği olan mimarlığı okumak için gerekli puanı aldı. Hepimizin gözü aydın” demişti.