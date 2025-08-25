YKS Sonuçlarına Nasıl Bakılır? 2025 YKS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: 'Kıymetli adaylarımız, 2025 YKS yerleştirme sonuçları belli oldu. Sonuçları ÖSYM'nin 'ykssonuc.osym.gov.tr' adresinden öğrenebilirsiniz.'
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının belli olduğunu duyurdu.
Yoğunluktan ÖSYM'nin sitesi çöktü!
