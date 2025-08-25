Türkiye Vizesinin Nasıl Göründüğünü Merak Ediyor musunuz?

Türkiye’de ikamet hakkı bulunmayan kişilerin ülkeye girebilmesi için giriş iznine ihtiyaçları var. ‘Vize vatandaşları’, ikamet ettikleri bölgeden sorumlu Türk diplomatik merkezlerinden Türkiye'ye seyahat etmeden önce vize alarak giriş izni alması gerekiyor. ‘Vize vatandaşı olmayanlar' ise, herhangi bir yüz seksen günlük süre içinde doksan güne kadar vizesiz olarak Türkiye'ye ziyaretçi olarak seyahat edebiliyor.

Türkiye, tüm bölgelerden gelen ve umuma mahsus pasaport sahibi ziyaretçilerin, belgelerin kalış süresinden en az 60 gün geçerli olmasını şart koşuyor.