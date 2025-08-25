onedio
article/comments
Türkiye Vizesinin Nasıl Göründüğünü Merak Ediyor musunuz?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 11:14

Son yıllarda Türkiye'nin gündem maddelerinden biri de Schengen vizesi. Sıklıkla Schengen vizesine başvurup olumsuz yanıt alan vatandaşların mağduriyetini konuşuruz. Diğer bir konu da ABD vizesi randevularının yaklaşık 2 sene sonra verilmesi. Farklı ülkelerin vizelerini konuşurken Türkiye'nin hangi ülkelere vize verdiğini biliyor musunuz? Peki, Türkiye vizesinin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? X'te '@BoyogluDeniz' isimli kullanıcı Türkiye vizesinin görünümünü paylaştı. Kimi kullanıcı Türkiye vizesiyle ilk kez karşılaştığını belirtti kimi kullanıcı ise ironik yorumunu eksik etmedi.

Türkiye, bazı ülkeler için vize talep ediyor.

Türkiye’de ikamet hakkı bulunmayan kişilerin ülkeye girebilmesi için giriş iznine ihtiyaçları var. ‘Vize vatandaşları’, ikamet ettikleri bölgeden sorumlu Türk diplomatik merkezlerinden Türkiye'ye seyahat etmeden önce vize alarak giriş izni alması gerekiyor. ‘Vize vatandaşı olmayanlar' ise, herhangi bir yüz seksen günlük süre içinde doksan güne kadar vizesiz olarak Türkiye'ye ziyaretçi olarak seyahat edebiliyor. 

Türkiye, tüm bölgelerden gelen ve umuma mahsus pasaport sahibi ziyaretçilerin, belgelerin kalış süresinden en az 60 gün geçerli olmasını şart koşuyor.

Türkiye hangi ülkelerden vize istiyor?

Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Moldova, Hollanda, Kuzey Kıbrıs, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsviçre ve Ukrayna vatandaşları Türkiye'yi ziyaret etmek için pasaportları yerine kimlik kartlarını kullanabilirler.

Belçika, Fransa, Lüksemburg, Portekiz, İspanya ve İsviçre vatandaşları Türkiye'ye girerken 'beş yıldan az geçerliliği olan bir pasaport' kullanabilirler ve Almanya vatandaşları ' bir yıldan az geçerliliği olan bir pasaport veya kimlik kartı' kullanabiliyor.

Türkiye Schengen Ek II listesinde yer alan bazı ülkelerin vatandaşlarından vize istiyor. O ülkeler ise şöyle:

Antigua ve Barbuda, Avustralya, Bahamalar, Barbados, Dominika, Doğu Timor, Grenada, Kiribati, Marshall Adaları, Mauritius, Meksika, Mikronezya, Palau, Saint Kitts ve Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Samoa, Solomon Adaları, Tayvan, Tonga ve Tuvalu.

Bu ülkelerin vatandaşları, çoğunlukla Türkiye’ye e-vize başvurusu yapmak zorunda.

Türkiye vizesi nasıl görünüyor?

Türkiye vizesinin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? X'te '@BoyogluDeniz' isimli kullanıcı Türkiye vizesinin görüntüsünü paylaştı. Kullanıcı o paylaşımına 'Hep Türkiye'nin vizesi nasıl diye merak ederdim, böyleymiş. Benim gibi merak eden varsa diye paylaşıyorum' notunu düştü.

Türkiye vizesi işte böyle görünüyor👇🏻

Sosyal medyada kullanıcılar paylaşıma yorum yağdı. Pek çok kişi ilk kez gördüğünü yazdı. Bir kısım ise 'Türkiye vize istiyor muydu ya?' diye sordu. 

Hadi gelin hep birlikte o yorumlara bakalım!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Ahmet

Halbuki önce Suriye'ye iniş yapsalar, oradan Türkiye'ye giriş yapmak için vizeye falan ihtiyaç duymazlar :)

Thistle

Suriye'ye giriş muhtemelen zor olduğu için tercih etmiyorlardır :)

mike realrice

Sınırda bi selam verip (mecburi değil) elini kolunu sallayarak giriyorsun diye biliyordum

cnr80

Türkiye giriş için vize mi istiyormuş😀