Türkiye Vizesinin Nasıl Göründüğünü Merak Ediyor musunuz?
Son yıllarda Türkiye'nin gündem maddelerinden biri de Schengen vizesi. Sıklıkla Schengen vizesine başvurup olumsuz yanıt alan vatandaşların mağduriyetini konuşuruz. Diğer bir konu da ABD vizesi randevularının yaklaşık 2 sene sonra verilmesi. Farklı ülkelerin vizelerini konuşurken Türkiye'nin hangi ülkelere vize verdiğini biliyor musunuz? Peki, Türkiye vizesinin nasıl göründüğünü hiç merak ettiniz mi? X'te '@BoyogluDeniz' isimli kullanıcı Türkiye vizesinin görünümünü paylaştı. Kimi kullanıcı Türkiye vizesiyle ilk kez karşılaştığını belirtti kimi kullanıcı ise ironik yorumunu eksik etmedi.
Türkiye, bazı ülkeler için vize talep ediyor.
Türkiye hangi ülkelerden vize istiyor?
Türkiye vizesi nasıl görünüyor?
Türkiye vizesi işte böyle görünüyor👇🏻
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Halbuki önce Suriye'ye iniş yapsalar, oradan Türkiye'ye giriş yapmak için vizeye falan ihtiyaç duymazlar :)
Suriye'ye giriş muhtemelen zor olduğu için tercih etmiyorlardır :)
Sınırda bi selam verip (mecburi değil) elini kolunu sallayarak giriyorsun diye biliyordum
Türkiye giriş için vize mi istiyormuş😀