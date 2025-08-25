Vize Meselesi Kangrene Döndü! Schengen Vizesinde “Parayı Bas Randevuyu Al” Dönemi

Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize reddinin önüne geçilemiyor. Verilere göre 2024 yılında Türkiye’den yapılan her 100 başvurudan 15’i reddedildi. Toplam 1 milyon 173 bin 917 vize başvurusu yapıldı ve bunlardan 170 bini reddedildi.

Schengen vizesinde 'ret' sorunu büyürken bu kez randevu bulmak imkansız hale geldi. Hâl böyle olunca aracı vize şirketlerinin işi rüşvete döktüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Parayı verenin vize randevusu alabildiği ileri sürülürken aracı şirketlerin bot hesaplarla açılan vize randevusuna da akın ettiği yetkililer tarafından dillendirilmişti.