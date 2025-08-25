Vize Meselesi Kangrene Döndü! Schengen Vizesinde “Parayı Bas Randevuyu Al” Dönemi
Avrupa ülkelerine girişi sağlayan Schengen vizesi Türkiye’de adeta kangrene dönmüş durumda. Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize reddine dair henüz çare bulunamamışken aracı merkezlerde rüşvet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Gazeteci Fatih Selek, Türkiye gazetesindeki köşesinde vize meselesine dair kritik iddialarda bulundu. Vize meselesinin mafyalaştığını söyleyen Selek, 'Parayı basan randevuyu alıyor' ifadelerini kullandı.
Schengen vize meselesi adeta kangrene dönmüş durumda.
“Vize başvuru merkezlerinde rüşvet çarkı kurulmuş. Parayı basan randevuyu ve vizeyi alıyor.”
