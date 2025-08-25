onedio
Vize Meselesi Kangrene Döndü! Schengen Vizesinde “Parayı Bas Randevuyu Al” Dönemi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 08:22

Avrupa ülkelerine girişi sağlayan Schengen vizesi Türkiye’de adeta kangrene dönmüş durumda. Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize reddine dair henüz çare bulunamamışken aracı merkezlerde rüşvet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Gazeteci Fatih Selek, Türkiye gazetesindeki köşesinde vize meselesine dair kritik iddialarda bulundu. Vize meselesinin mafyalaştığını söyleyen Selek, 'Parayı basan randevuyu alıyor' ifadelerini kullandı.

Schengen vize meselesi adeta kangrene dönmüş durumda.

Türk vatandaşlarına yönelik artan Schengen vize reddinin önüne geçilemiyor. Verilere göre 2024 yılında Türkiye’den yapılan her 100 başvurudan 15’i reddedildi. Toplam 1 milyon 173 bin 917 vize başvurusu yapıldı ve bunlardan 170 bini reddedildi.

Schengen vizesinde 'ret' sorunu büyürken bu kez randevu bulmak imkansız hale geldi. Hâl böyle olunca aracı vize şirketlerinin işi rüşvete döktüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Parayı verenin vize randevusu alabildiği ileri sürülürken aracı şirketlerin bot hesaplarla açılan vize randevusuna da akın ettiği yetkililer tarafından dillendirilmişti.

“Vize başvuru merkezlerinde rüşvet çarkı kurulmuş. Parayı basan randevuyu ve vizeyi alıyor.”

Gazeteci Fatih Selek, Türkiye gazetesi köşesinde vize meselesine değindi. Bazı vize başvuru merkezlerinde rüşvet çarkının kurulduğunu ileri süren Selek, 'Uzun yıllar yurt dışı eğitim danışmanlığı hizmeti veren bir dostumu aradım, korkunç tablodan bahsetti. Vize meselesinin mafyalaştığını söyledi' dedi.

Selek, arkadaşının sözlerini şöyle aktardı:

'Eskiden bir haftada randevu alınıyordu. Pandemiden sonra düzen bozuldu. İş çığırından çıktı, belli firmalarda toplandı. Fiyatları onlar belirliyor. Bırakın vize almayı, vizenin randevuları satılıyor. Parayı basan randevuyu ve vizeyi alıyor. Bir arkadaşımın 150 dosyası vardı. VIP hizmet adı altında vize başına 3200 lira ödedi, kısa sürede randevu aldı. Bir de insanların umutlarıyla oynayan, dolandıranlar var. Onları ayrı bir dert' dedi. Anlattığına göre; normal yollarda vize randevusu almak mümkün değilmiş. Bulgaristan, Polonya, İtalya, Macaristan, İspanya, Yunanistan gibi ülkelere vize başvuru merkezlerinde bazı 'bozuk' kişiler rüşvet çarkı kurmuş.

