Öğretmene, Sağlıkçıya, Din Görevlisine Yeni Haklar: Çalışma Bakanlığı Tek Tek Paylaştı

Kültür, Bayındırlık ve Ulaştırma alanında çalışanların fazla mesai ödemeleri artırıldı. Kütüphane ve müze görevlilerinin fazla mesai üst sınırı 400 saate yükseltildi. AFAD personelinin iş riski tazminatı 445 liraya çıkarıldı. Karayolları ve DSİ’de görev yapanların fazla çalışma ücretleri de artırıldı. Ulaştırma hizmetlerinde görevli personele ise 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı alışveriş çeki şeklinde verilecek.

EK ÖDEME TANINDI

Tarım, Enerji ve Diyanet çalışanları için de yeni haklar tanındı. Orman yangınlarına müdahale eden personele, aylık 2 bin 926 lirayı aşmamak kaydıyla ek ödeme yapılacak. Enerji ve madencilik alanında çalışanlara da koruyucu giyim desteği sağlanacak. Diyanet çalışanlarının Ramazan ayındaki fazla mesai ücretleri yüzde 25 artırılırken, Kur’an kursu öğreticilerine ek ders ücreti ödenecek.