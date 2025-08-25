onedio
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
Öğretmene, Sağlıkçıya, Din Görevlisine Yeni Haklar: Çalışma Bakanlığı Tek Tek Paylaştı

Öğretmene, Sağlıkçıya, Din Görevlisine Yeni Haklar: Çalışma Bakanlığı Tek Tek Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
25.08.2025 - 08:00

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi kapsamında pek çok meslek kolunun hakkında iyileştirmeler yapıldı. Bakanlık, yapılan iyileştirmeleri ve hakları X hesabından paylaştı. İşte öğretmene, sağlıkçıya, din görevlisine ve pek çok meslek koluna yapılan iyileştirmeler…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çalışma Bakanlığı, X hesabından tek tek paylaştı.

Çalışma Bakanlığı, X hesabından tek tek paylaştı.

Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 11 farklı hizmet koluna yönelik önemli kazanımları paylaştı. 

Büro, Bankacılık ve Sigortacılık alanında gezici görevlerde kullanılan seyahat kartı hakkı artık Ticaret Bakanlığı personeline de verilecek. 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının ek ödemeleri ise 556 lira yükseltildi.

SAĞLIK ÇALIŞANININ NÖBET ÜCRETİ YÜKSELDİ

Sağlık alanında nöbet ücretleri yüzde 10 oranında artırılDI. 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde eğitici olarak görev yapanlara yönelik döner sermaye ödemelerinde iyileştirme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeline dini bayramların yanı sıra resmi bayramlarda da nöbet ücreti ödenecek.

ZABITA VE İTFAİYE ÇALIŞANLARINA İYİLEŞTİRME

Yerel yönetimlerde zabıta ve itfaiye çalışanlarının özel hizmet tazminatları 889 lira artırıldı. Büyükşehir belediyesi personeline toplu taşıma kartı zorunlu hale getirilirken, kartlara aktarma hakkı da eklendi.

Öğretmene yeni haklar.

Öğretmene yeni haklar.

Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 4.500 puandan (5.266 TL’den) 5.500 puana (6.436 TL’ye) çıkarıldı.

Akademik personelin eğitim öğretim ödeneği 1.853 TL artırıldı.

Akademik personele ödenen geliştirme ödeneğinin süresi uzatıldı.

Okul öncesi öğretmenlerine, öğrencilerin yeme, yatma, dinlenme, eğitim-öğretim ve benzeri hizmetlerinin fiilen yürütülmesi karşılığında haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmesi sağlandı.

Okul yöneticileri ve rehber öğretmenlerden yüksek lisans ve doktora yapanların ek ders ücretlerinin sırasıyla %7 ve %20 artırımlı ödenmesi sağlandı.

Kurs merkezlerinde görev yapan sözleşmeli personele de fazla çalışma ücreti ödenmesi sağlandı.

Diyanet çalışanlarına da yeni hakları.

Diyanet çalışanlarına da yeni hakları.
twitter.com

Kültür, Bayındırlık ve Ulaştırma alanında çalışanların fazla mesai ödemeleri artırıldı. Kütüphane ve müze görevlilerinin fazla mesai üst sınırı 400 saate yükseltildi. AFAD personelinin iş riski tazminatı 445 liraya çıkarıldı. Karayolları ve DSİ’de görev yapanların fazla çalışma ücretleri de artırıldı. Ulaştırma hizmetlerinde görevli personele ise 16 bin 383 liraya kadar koruyucu giyim yardımı alışveriş çeki şeklinde verilecek.

EK ÖDEME TANINDI

Tarım, Enerji ve Diyanet çalışanları için de yeni haklar tanındı. Orman yangınlarına müdahale eden personele, aylık 2 bin 926 lirayı aşmamak kaydıyla ek ödeme yapılacak. Enerji ve madencilik alanında çalışanlara da koruyucu giyim desteği sağlanacak. Diyanet çalışanlarının Ramazan ayındaki fazla mesai ücretleri yüzde 25 artırılırken, Kur’an kursu öğreticilerine ek ders ücreti ödenecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
22
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Söyledim gitti

Zabıtanın nasıl bir "özel hizmet"i oluyor da "özel hizmet tazminatı" alıyor? Bilen var mı?

bbwear

çok özel

ceren hanım

polise ne cikti? 8 saat gunluk mesaiye ek saatlerce ek gorev yaziliyor ve ek mesai ucreti yok...

Pickle Rick

Ya biri çıkıp desin Allah aşkına. Şu din görevlileri denen gizli işsizler ne işe yarıyor?