Balıkesir Sındırgı'da Bir Kez Daha 4.8 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Ege Bölgesi'nde birçok ilden hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak belirlenen deprem çevredeki birçok ilden hissedildi.

Henüz olumsuz bir durum rapor edilmezken deprem şiddetinini 4.8 olduğu duyuruldu.

Kısa süre sonra 4.2 ve 4.3 şiddetinde iki deprem daha meydan geldi.