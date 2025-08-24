onedio
Balıkesir Sındırgı'da Bir Kez Daha 4.8 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi

Hakan Karakoca
24.08.2025 - 22:08

Ege Bölgesi'nde birçok ilden hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak belirlenen deprem çevredeki birçok ilden hissedildi. 

Henüz olumsuz bir durum rapor edilmezken deprem şiddetinini 4.8 olduğu duyuruldu. 

Kısa süre sonra 4.2 ve 4.3 şiddetinde iki deprem daha meydan geldi.

Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan 6.1’lik depremin ardından artçılar sürerken, bölge bu akşam yeniden sallandı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 21.58’de Sındırgı merkezli 4.8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İstanbul, İzmir'de de hissedilen sarsıntı, yerin 12.6 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kısa süre sonra aynı bölgede 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Sarsıntılar devam ederken 4.3'lük bir deprem daha kaydedildi.

