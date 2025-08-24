Balıkesir Sındırgı'da Bir Kez Daha 4.8 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Ege Bölgesi'nde birçok ilden hissedilen bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Sındırgı olarak belirlenen deprem çevredeki birçok ilden hissedildi.
Henüz olumsuz bir durum rapor edilmezken deprem şiddetinini 4.8 olduğu duyuruldu.
Kısa süre sonra 4.2 ve 4.3 şiddetinde iki deprem daha meydan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Balıkesir Sındırgı sallanmaya devam ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın