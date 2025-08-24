onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Almanya Büyükelçisi Sorg, Ankara'daki Balık Kalitesinin Sebebini Atatürk Olarak Açıkladı

Almanya Büyükelçisi Sorg, Ankara'daki Balık Kalitesinin Sebebini Atatürk Olarak Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.08.2025 - 18:29

Görevine bir yıl önce başlayan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Türk mutfağına hayran kaldı. Yalnızca başkentte değil ziyaret ettiği her şehirde farklı lezzetler deneyen Sorg’un favorisi ise mezeler oldu. Alman elçi, Ankara'daki balık kalitesine de değinirken bunun sebebi olarak Atatürk'ü gösterdi. 

Nefes Gazetesi'nin özel içeriğinde konuşan Sorg, YouTube'da Türk mutfağına dair samimi yorumlarda bulundu. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir yıldır Türkiye'de görev yapan Alman Büyükelçi Sorg, Ankara'daki balık kültürüne dair açıklamalarda bulundu.

Bir yıldır Türkiye'de görev yapan Alman Büyükelçi Sorg, Ankara'daki balık kültürüne dair açıklamalarda bulundu.

“En iyi balık Ankara’da mı yenir?” tartışmasına değinen Sorg, Atatürk’ün başkenti İstanbul’dan Ankara’ya taşıdığında, memurların balık alışkanlığını sürdürmeleri için aynı kalitede balığın Ankara’ya da getirilmesini sağladığını, bu nedenle bugün Ankara’daki balık kalitesinin İstanbul’la aynı seviyede olduğunu söyledi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın