Almanya Büyükelçisi Sorg, Ankara'daki Balık Kalitesinin Sebebini Atatürk Olarak Açıkladı

Görevine bir yıl önce başlayan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Türk mutfağına hayran kaldı. Yalnızca başkentte değil ziyaret ettiği her şehirde farklı lezzetler deneyen Sorg’un favorisi ise mezeler oldu. Alman elçi, Ankara'daki balık kalitesine de değinirken bunun sebebi olarak Atatürk'ü gösterdi.

Nefes Gazetesi'nin özel içeriğinde konuşan Sorg, YouTube'da Türk mutfağına dair samimi yorumlarda bulundu.

