Almanya Büyükelçisi Sorg, Ankara'daki Balık Kalitesinin Sebebini Atatürk Olarak Açıkladı
Görevine bir yıl önce başlayan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Türk mutfağına hayran kaldı. Yalnızca başkentte değil ziyaret ettiği her şehirde farklı lezzetler deneyen Sorg’un favorisi ise mezeler oldu. Alman elçi, Ankara'daki balık kalitesine de değinirken bunun sebebi olarak Atatürk'ü gösterdi.
Nefes Gazetesi'nin özel içeriğinde konuşan Sorg, YouTube'da Türk mutfağına dair samimi yorumlarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir yıldır Türkiye'de görev yapan Alman Büyükelçi Sorg, Ankara'daki balık kültürüne dair açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın