Evre Başak Clarke'ın Vefat Haberinin Ardından Sevenleri Yasa Boğuldu, Sosyal Medyadan Yorum Yağdı
Evre Başak Clarke, yaklaşık iki buçuk yıldır verdiği kanserle mücadelesini kaybetti. 31 Temmuz 2025'te yaptığı birkaç haftalık ömrü kaldığına dair açıklamanın ardından Evre, sevdikleriyle vakit geçirmek üzere sosyal medya hesaplarını gizlemişti. Evre'nin ailesinin vefat haberini duyurmasının ardından tüm sevenleri yasa boğuldu.
Sanatçı ve sosyal medya fenomeni Evre Başak Clarke, iki buçuk yıllık mücadelesinin ardından hayata yenik düştü.
