Evre Başak Clarke'ın Vefat Haberinin Ardından Sevenleri Yasa Boğuldu, Sosyal Medyadan Yorum Yağdı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.08.2025 - 16:43

Evre Başak Clarke, yaklaşık iki buçuk yıldır verdiği kanserle mücadelesini kaybetti. 31 Temmuz 2025'te yaptığı birkaç haftalık ömrü kaldığına dair açıklamanın ardından Evre, sevdikleriyle vakit geçirmek üzere sosyal medya hesaplarını gizlemişti. Evre'nin ailesinin vefat haberini duyurmasının ardından tüm sevenleri yasa boğuldu.

Sanatçı ve sosyal medya fenomeni Evre Başak Clarke, iki buçuk yıllık mücadelesinin ardından hayata yenik düştü.

Karaciğer kanseri tedavisi gören Evre, tedaviye dair tüm süreçlerini sevenleriyle paylaşmıştı. Ömrünün son 3 haftasını ailesi ve sevdikleriyle geçirdiği öğrenilen Evre Başak Clarke'ın hayatını kaybettiği haberi sevenlerini hem yasa boğdu hem süreç öfkelendirdi.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
