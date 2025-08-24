Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde İlginç Kurallar: "Kız Öğrenciler Serviste Ön Koltuğa Kesinlikle Oturmayacak"
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kayıt işlemleri devam ederken, Düzce’de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde öğrenci velilerine dağıtılan ve öğrencilerin uyması beklenen ilginç kurallar sosyal medyada gündem oldu.
Gazeteci Nevşin Mengü’nün paylaşımına göre, okul yönetimi kızların serviste ön koltuğa oturmasını kesinlikle yasakladı. Kız öğrenciler ayakta gidecek yine de serviste ön koltuğa oturamayacak. Ayrıca kız ve erkek öğrenciler kantinde kesinlikle aynı sırada bulunmayacak.
MEB, LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra öğrenci ve velilerin okul kayıt heyecanı da başladı.
Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin öğrenci kuralları
Ben olsam bu okula çocuğumu asla emanet edemem, zaten isminde bile meymenet yok
Okul yönetimini inceller oluşturuyor görüldüğü kadarıyla.
Ne sehirin ne okulun adında hayır yok ki kendinde hayır olsun