Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde İlginç Kurallar: "Kız Öğrenciler Serviste Ön Koltuğa Kesinlikle Oturmayacak"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
24.08.2025 - 15:40

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kayıt işlemleri devam ederken, Düzce’de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde öğrenci velilerine dağıtılan ve öğrencilerin uyması beklenen ilginç kurallar sosyal medyada gündem oldu.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün paylaşımına göre, okul yönetimi kızların serviste ön koltuğa oturmasını kesinlikle yasakladı. Kız öğrenciler ayakta gidecek yine de serviste ön koltuğa oturamayacak. Ayrıca kız ve erkek öğrenciler kantinde kesinlikle aynı sırada bulunmayacak.

MEB, LGS yerleştirme sonuçlarını açıkladıktan sonra öğrenci ve velilerin okul kayıt heyecanı da başladı.

Okullarda kayıt için para istenmesi haberlere yansırken, Düzce’de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin öğrencilerin uyması için velilere dağıttığı kurallar listesi de tepki çekti.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün paylaşımına göre, okul yönetimin hazırladığı kurallar arasında, “kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak, kuzenim, kankim, 8 yıllık arkadaşım gibi gerekçeler kabul edilmeyecek, servis araçlarının ön koltuğunda kız öğrenci oturmayacak. Yer kalmasa bile gerekirse ayakta gidilecek yine de ön koltuğa kız öğrenci oturmayacak, kantinde kızlar ve erkekler ayrı sıralara girecek.” gibi ifadeler yer aldı.

Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin öğrenci kuralları

İsmail Kahraman
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
d cord

Ben olsam bu okula çocuğumu asla emanet edemem, zaten isminde bile meymenet yok

Bozkurt

Okul yönetimini inceller oluşturuyor görüldüğü kadarıyla.

Roomeo

Ne sehirin ne okulun adında hayır yok ki kendinde hayır olsun