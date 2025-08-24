Turgut Özal Anadolu Lisesi’nde İlginç Kurallar: "Kız Öğrenciler Serviste Ön Koltuğa Kesinlikle Oturmayacak"

Okullarda kayıt için para istenmesi haberlere yansırken, Düzce’de bulunan Turgut Özal Anadolu Lisesi’nin öğrencilerin uyması için velilere dağıttığı kurallar listesi de tepki çekti.

Gazeteci Nevşin Mengü’nün paylaşımına göre, okul yönetimin hazırladığı kurallar arasında, “kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak, kuzenim, kankim, 8 yıllık arkadaşım gibi gerekçeler kabul edilmeyecek, servis araçlarının ön koltuğunda kız öğrenci oturmayacak. Yer kalmasa bile gerekirse ayakta gidilecek yine de ön koltuğa kız öğrenci oturmayacak, kantinde kızlar ve erkekler ayrı sıralara girecek.” gibi ifadeler yer aldı.