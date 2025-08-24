Kansere Karşı Mücadelesini Geçtiğimiz Haftalarda Kaybettiğini Açıklayan Evre Başak Clarke Hayatını Kaybetti
İngiltere'de yaşayan sanatçı ve fenomen Evre Başak Clarke, yaklaşık iki yıldır karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 31 Temmuz 2025'te kanserle mücadelesini açıklayan Evre, doktorunun yalnızca birkaç haftalık ömrü kaldığını söylediğini sevenlerine duyurmuştu. Evre Başak Clarke'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İngiltere'de yaşayan Evre Başak Clarke, sanatı ve paylaşımlarıyla tanınıyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evre Başak Clarke'ın hesabından hayatını kaybettiği açıklandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın