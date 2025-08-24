onedio
Kansere Karşı Mücadelesini Geçtiğimiz Haftalarda Kaybettiğini Açıklayan Evre Başak Clarke Hayatını Kaybetti

Merve Ersoy
TV Editörü
24.08.2025 - 15:14

İngiltere'de yaşayan sanatçı ve fenomen Evre Başak Clarke, yaklaşık iki yıldır karaciğer kanseriyle mücadele ediyordu. 31 Temmuz 2025'te kanserle mücadelesini açıklayan Evre, doktorunun yalnızca birkaç haftalık ömrü kaldığını söylediğini sevenlerine duyurmuştu. Evre Başak Clarke'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

İngiltere'de yaşayan Evre Başak Clarke, sanatı ve paylaşımlarıyla tanınıyordu.

İki yıl önce karaciğer kanserine yakalandığını duyuran Evre, 31 Temmuz'da kanserle mücadelesini kaybettiğini ve yalnızca birkaç hafta ömrü kaldığını duyurmuştu. Kanserle mücadelesini de paylaşan Evre B. Clarke'ın son dönemde organlarının iflas ettiği iddia edilmişti.

Evre Başak Clarke'ın hesabından hayatını kaybettiği açıklandı.

Açıklamada, 'Büyük bir üzüntüyle Evre Başak Clarke'ın vefatını duyuruyoruz. Kanserle verdiği uzun mücadelenin ardından, Evre son üç haftasını ailesi ve en yakın dostlarının derin ve kalıcı sevgisiyle geçirdi.' ifadelerine yer verildi.

