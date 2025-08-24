Halı Saha Ücretlerine Gelen Zam Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Bu Bardağı Taşıran Son Damla"

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Halı Sahacılar Birliği tarafından saatlik halı saha ücretlerine zam yapıladığı yer aldı. Eylül ayı ile birlikte halı sahanın ücreti 3 bin 500 liraya yükselecek.

Erkeklerin bir numaralı sosyal aktivitelerinden olan halı sahaya zam gelmesi, zammın da “Halı Sahacılar Birliği” tarafından yapılması ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.