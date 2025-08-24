Halı Saha Ücretlerine Gelen Zam Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Bu Bardağı Taşıran Son Damla"
Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Halı Sahacılar Birliği tarafından saatlik halı saha ücretlerine zam yapıladığı yer aldı. Eylül ayı ile birlikte halı sahanın ücreti 3 bin 500 liraya yükselecek.
Erkeklerin bir numaralı sosyal aktivitelerinden olan halı sahaya zam gelmesi, zammın da “Halı Sahacılar Birliği” tarafından yapılması ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Kalabalık erkek grublarının en değer verdiği aktivitelerin başında halı saha maçı yapmak geliyor.
Halı saha fiyatlarına zam gelmesi sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇
