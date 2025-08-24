onedio
Halı Saha Ücretlerine Gelen Zam Sosyal Medyada Gündem Oldu: "Bu Bardağı Taşıran Son Damla"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.08.2025 - 14:36

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, Halı Sahacılar Birliği tarafından saatlik halı saha ücretlerine zam yapıladığı yer aldı. Eylül ayı ile birlikte halı sahanın ücreti 3 bin 500 liraya yükselecek.

Erkeklerin bir numaralı sosyal aktivitelerinden olan halı sahaya zam gelmesi, zammın da “Halı Sahacılar Birliği” tarafından yapılması ise sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Kalabalık erkek grublarının en değer verdiği aktivitelerin başında halı saha maçı yapmak geliyor.

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta ise saatlik halı saha ücretlerinin 2 bin 800 liradan 3 bin 500 liraya yükseleceği bilgisi yer aldı. “Halı Sahacılar Birliği” tarafından alınan kararın Eylül ayı ile itibariyle geçerli olacağı da duyuldu.

Halı saha fiyatlarına zam gelmesi sosyal medyada da çok konuşuldu. 👇

'12 kisi oynasa 290 lira yapıyor. 290 liraya alabileceğin şu an daha zevkli hiçbir şey yok.'

'Birliğe bak ıspanak sevmeyenler grubu gibi.'

'Hayat şimdi bitti.'

'Halısahacılar birliği.. Pandemideki makarna üreticileri derneğinden bu yana böyle köklü ve güçlü hissettiren bi oluşum olmamıştı.'

'Bardağı taşıran son damla oldu.'

'O kadar uzağım ki sabah 350 lira gördüm ve baya pahalanmis dedim. En son gittiğimde 3 TL verdiğimi hatırlıyorum.'

'Halısahacılar birliği ne akşam tepede yanan 2 tane projektör harici ne masrafları var merak ediyoruz.'

'31 ağustos pazar günü saat 11 ile 12 arası jübile maçım olacaktır sevenlerimi bekliyorum.'

'Halısahacılar birliği... Bu topluluğa nasıl üye oluyoruz bilen var mı?'

'Kendimi emekli ediyorum. Amatörün amatörü olarak asfalt zeminde devam edeceğim.'

'Halı sahaya para vermemek için bu sezon için de 2. Amatör ligde yerimizi alalım.'

'Kebap parasına bir saat eğlence. Parasını sonuna kadar hak eden bir aktivite.'

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
