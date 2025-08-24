onedio
İstanbul’daki Hırsızlığa Suçüstü: Tramvaya Girerken Turistin Cüzdanını Çalan Şüpheli Anında Yakalandı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.08.2025 - 12:25

İstanbul Fatih’te bir turistin cüzdanının çalan hırsız polisin dikkati sayesinden anında yakalandı. Durağa gelen tramvaya binecekmiş gibi yapıp cüzdanı aldıktan sonra geri dönen hırsız, kendisini takip eden polis tarafından durakta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sultanahmet Tramvay Durağı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.

Tramvaya binmek üzere olan bir turistin cüzdanını çalan zanlı, ekiplerce suçüstü yakalandı.

Emniyete getirilen zanlı İ.T'nin 'hırsızlık' suçlarından daha önce kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızın yakalandığı anlar 👇

