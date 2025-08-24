İstanbul’daki Hırsızlığa Suçüstü: Tramvaya Girerken Turistin Cüzdanını Çalan Şüpheli Anında Yakalandı
İstanbul Fatih’te bir turistin cüzdanının çalan hırsız polisin dikkati sayesinden anında yakalandı. Durağa gelen tramvaya binecekmiş gibi yapıp cüzdanı aldıktan sonra geri dönen hırsız, kendisini takip eden polis tarafından durakta yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Sultanahmet Tramvay Durağı'nda Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişiyi takibe aldı.
Hırsızın yakalandığı anlar 👇
