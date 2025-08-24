3 Yılda Bin 502 Ameliyata Giren Çocuk Cerrahı Böyle İstifa Etti: "Geçinemediğim İçin Özel Hastaneye Gidiyorum"
Çam ve Sakura Şehir Hastenesi’nde çocuk cerrahisi olarak çalışan Operatör Doktor Mehmet Çakmak’ın devlet hastanesinden istifa ederek özel hastaneye geçeceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Sadece 3 yılda bin 502 çocuk ameliyatına giren Doktor Çakmak, “İstanbul’daki masraflara devletteki maaş yetmediği için istemeden de olsa ayrılmak zorundayım.” ifadelerini kullandı.
Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon hemen hemen her kesimden maaşlı çalışanlara zor günler yaşatıyor.
