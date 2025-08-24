onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
3 Yılda Bin 502 Ameliyata Giren Çocuk Cerrahı Böyle İstifa Etti: "Geçinemediğim İçin Özel Hastaneye Gidiyorum"

3 Yılda Bin 502 Ameliyata Giren Çocuk Cerrahı Böyle İstifa Etti: "Geçinemediğim İçin Özel Hastaneye Gidiyorum"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.08.2025 - 11:47

Çam ve Sakura Şehir Hastenesi’nde çocuk cerrahisi olarak çalışan Operatör Doktor Mehmet Çakmak’ın devlet hastanesinden istifa ederek özel hastaneye geçeceğini duyurduğu sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Sadece 3 yılda bin 502 çocuk ameliyatına giren Doktor Çakmak, “İstanbul’daki masraflara devletteki maaş yetmediği için istemeden de olsa ayrılmak zorundayım.” ifadelerini kullandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon hemen hemen her kesimden maaşlı çalışanlara zor günler yaşatıyor.

Türkiye’de yaşanan yüksek enflasyon hemen hemen her kesimden maaşlı çalışanlara zor günler yaşatıyor.

Operatör Doktor Mehmet Çakmak’ın Twitter hesabından yaptığı açıklamalar da ülkedeki ekonomik şartların zorluğunu bir kez daha ortaya koydu. 3 yıldır çalıştığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bin 502 ameliyata girdiğini söyleyen Çakmak, hiç istemese de İstanbul’daki yaşamın maliyetine katlanamadığı için devletten hastanesinden istifa ederek özel hastanede çalışmaya başlayacağını söyledi.

Operatör Doktor Mehmet Çakmak’ın paylaşımı 👇

Operatör Doktor Mehmet Çakmak’ın paylaşımı 👇
twitter.com

'Dile kolay; Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bu masalarda 3 yılda 1502 hasta ameliyat ettim. Çalışma arkadaşlarımla dünyada çok nadir görülen hastalarla karşılaştık. Bir çok zorlukları beraber göğüsledik. Neredeyse soluksuz çalıştık. Yine de her güne aynı enerjiyle başladık. Ve istemesem de ayrılık günü geldi çattı. İstanbul’daki masraflara devletteki maaş yetmediğinden devlet hastanesinden ayrılmak zorunda kaldım. Takibini yaptığım tüm hastalarım kendilerinden herhangi bir karşılık beklenmeksizin istedikleri zaman bana sosyal medyadan mesaj yoluyla ulaşabilirler. Sağlığına bir nebze dokunup faydam olan tüm hastalarıma ve hasta yakınlarıma sağlıklı bir ömür dilerim.'

İstifa eden doktorun paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu. 👇

İstifa eden doktorun paylaşımı sosyal medyada da gündem oldu. 👇
twitter.com

'Bu adam 780 gramlık bebeğe bağırsak ameliyatı yaptı. Aileden 1 kuruş alınmadan. Simdi oturun bu adamın özele geçmiş olmasının kaybının büyüklüğünü düşünün. Bu da size dert olsun.'

👇

👇
twitter.com

'3 yıl, 1502 ameliyat..

Bu adamın maaşıyla kendi maaşınızı kıyası geçtim, adamın adını ağzınıza alırken 2 kere düşünmeniz lazım.'

👇

👇
twitter.com

'3 yılda 1502 cana dokunan bir cerrah kamu hastanesinde aldığı ücretle İstanbul’da yaşamanın maliyetini karşılayamıyor ve özel hastaneye geçiyor. 

Hekimler ağaçta yetişmiyor. 

Hekimlerin saatlik nöbet ücreti 180 lira.

Teşvik dedikleri havuç da her geçen gün azalıyor. 

Hekimler aldıkları sorumluluklar karşılığında hakettikleri ücretlerin yanına bir yaklaşamıyorlar.'

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

'81 şehrin hepsinde bile yok Çocuk Cerrahisi. Böyle kıymetli bir branş bile geçim derdine düşmüşse vay halimize.'

İstanbul'da devlet kurumlarında çalışan diğer mesleklerin de zor durumda olduğu iddia edildi. 👇

İstanbul'da devlet kurumlarında çalışan diğer mesleklerin de zor durumda olduğu iddia edildi. 👇
twitter.com

'İstanbul’daki masraflara devletteki maaş yetmediğinden devlet hastanesinden ayrılmak zorunda kaldım.'

Bunu ifade eden İstanbul'un en önemli çocuk cerrahlarından birisi.

Memurun hali harap. 2 yıl daha kayıp. Eserinizle gurur duyun.'

Başka bir cerrahın istifa açıklaması 👇

Başka bir cerrahın istifa açıklaması 👇
twitter.com

'İstanbul'da devlette çalışan, bir beyin cerrahi olarak, ben de istifamı verdim. Hepimiz için hayırlısı olsun.'

👇

👇
twitter.com

'Hakkınızı helal edin.Kızım da sizin hastanızdı. Yolunuz açık olsun.'

👇

👇
twitter.com

'Bir cerrah İstanbul'da yaşamanın maliyetini karşılaşamıyorum diyerek başka bir şehire taşınıyor. Bunun üzerine düşünülmesi gereken çok şey var. 

Takipli hastalarını sahipsiz bırakmayan hocamızı ayrıca tebrik etmemiz lazım.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
24
7
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın