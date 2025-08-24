3 Yılda Bin 502 Ameliyata Giren Çocuk Cerrahı Böyle İstifa Etti: "Geçinemediğim İçin Özel Hastaneye Gidiyorum"

'Dile kolay; Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bu masalarda 3 yılda 1502 hasta ameliyat ettim. Çalışma arkadaşlarımla dünyada çok nadir görülen hastalarla karşılaştık. Bir çok zorlukları beraber göğüsledik. Neredeyse soluksuz çalıştık. Yine de her güne aynı enerjiyle başladık. Ve istemesem de ayrılık günü geldi çattı. İstanbul’daki masraflara devletteki maaş yetmediğinden devlet hastanesinden ayrılmak zorunda kaldım. Takibini yaptığım tüm hastalarım kendilerinden herhangi bir karşılık beklenmeksizin istedikleri zaman bana sosyal medyadan mesaj yoluyla ulaşabilirler. Sağlığına bir nebze dokunup faydam olan tüm hastalarıma ve hasta yakınlarıma sağlıklı bir ömür dilerim.'