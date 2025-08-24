Altın Vize Uygulamasına Yoğun Talep: Türkler, Yunanistan’a Akın Ediyor!

Yunanistan’ın iki büyük kenti Atina ile Selanik’te ve büyük adalarında bugüne dek “Altın Vize” alabilmek için asgari 250 bin Euro'luk yatırım yapmak gerekirken bu alt sınır 800 bin Euro'ya yükseltildi. Diğer kentlerde ve bölgelerde ise yeni uygulamaya göre alt sınır 400 bin Euro olarak belirlendi.

“Altın Vize” adı verilen oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın, AB bölgesinde serbest dolaşım imkanına sahip oluyor.

Yunanistan’ın “Altın Vize” uygulamasından bugüne dek en çok Çinliler ve Türklerle, Gazze Savaşı’nın başlamasından sonra İsrailliler yararlandı.