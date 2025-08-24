onedio
Altın Vize Uygulamasına Yoğun Talep: Türkler, Yunanistan’a Akın Ediyor!

Yunanistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
24.08.2025 - 10:38

Avrupa’nın en fazla göçmen barındıran ülkelerinden biri olan Yunanistan’a yerleşen Türklerin sayısı 10 bin 934 olarak açıklanadı. Türkler, Çinliller’den sonra yatırım ile alınan Altın Vize uygulamasında ise ikinci sırada bulunuyor.

Kapıda vize uygulaması sonrasında Türk vatandaşları tatil için sıklıkla Yunanistan’ı tercih ediyordu.

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, ülkede yaşayan yabancıların verilerini açıkladı. Sözcü’de yer alana habere göre, Yunanistan’da yasal göçmen sayısının 901 bin 536 olduğu, bunlardan 264 bin 699’unun ise Avrupa Birliği ülkeleri vatandaşı olduğu belirtildi.

Ülkede AB dışında en fazla vatandaşı bulunan ülke Arnavutluk olurken, Çinliler, Pakistanlılar, Gürcüler, Bangladeşliler, Ruslar, Ukraynalılar, Mısırlılar, Filipinliler ve Türkler de ilk 10 içerisinde yer aldı.

En az 400 bin euro yatırımla alınan Altın Vize uygulamasına en yoğun ilgi gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor.

Yunanistan’ın iki büyük kenti Atina ile Selanik’te ve büyük adalarında bugüne dek “Altın Vize” alabilmek için asgari 250 bin Euro'luk yatırım yapmak gerekirken bu alt sınır 800 bin Euro'ya yükseltildi. Diğer kentlerde ve bölgelerde ise yeni uygulamaya göre alt sınır 400 bin Euro olarak belirlendi.

“Altın Vize” adı verilen oturma iznine sahip olanlar herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın, AB bölgesinde serbest dolaşım imkanına sahip oluyor.

Yunanistan’ın “Altın Vize” uygulamasından bugüne dek en çok Çinliler ve Türklerle, Gazze Savaşı’nın başlamasından sonra İsrailliler yararlandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio'nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
