Altın Vize Uygulamasına Yoğun Talep: Türkler, Yunanistan’a Akın Ediyor!
Avrupa’nın en fazla göçmen barındıran ülkelerinden biri olan Yunanistan’a yerleşen Türklerin sayısı 10 bin 934 olarak açıklanadı. Türkler, Çinliller’den sonra yatırım ile alınan Altın Vize uygulamasında ise ikinci sırada bulunuyor.
Kaynak: Yaşar Anter / Sözcü
Kapıda vize uygulaması sonrasında Türk vatandaşları tatil için sıklıkla Yunanistan’ı tercih ediyordu.
En az 400 bin euro yatırımla alınan Altın Vize uygulamasına en yoğun ilgi gösteren ülkelerin başında Türkiye geliyor.
