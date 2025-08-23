Denizde Kaybolan İş İnsanı Halit Yukay'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’dan kötü haber geldi. Açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay’ın cesedi, deniz ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bulundu.
Yukay, 5 Ağustos'tan beri aranıyordu ancak bir türlü ulaşılamamıştı, acı haber kısa süre önce geldi.
Halit Yukay, Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmıştı.
Daha önce kouyla ilgili bir gemi kaptanı tutuklanmıştı.
Kıvanç Tatlıtuğ'un da ifadesine başvurulmuştu.
