Denizde Kaybolan İş İnsanı Halit Yukay'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Yukay’ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da ifadeye çağrıldı. Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuşma sırasında hattın bir anda kesildiğini ve bir daha kendisine ulaşılamadığını söylediği öğrenildi.

Yukay'ın cansız bedenine günler süren arama sonucunda ulaşıldığı bilgisi verildi.