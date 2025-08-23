onedio
Denizde Kaybolan İş İnsanı Halit Yukay'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.08.2025 - 22:01

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’dan kötü haber geldi. Açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan Yukay’ın cesedi, deniz ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu bulundu. 

Yukay, 5 Ağustos'tan beri aranıyordu ancak bir türlü ulaşılamamıştı, acı haber kısa süre önce geldi.

Halit Yukay, Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmıştı.

Yalova’dan Bozcaada’ya gitmek üzere denize açılan iş insanı Halit Yukay’ın teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulundu. Olay, 5 Ağustos günü saat 14.30 civarında Balıkesir’in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında, denizde seyir halinde olan bir ticari gemiden yapılan ihbarla ortaya çıktı. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, dalışlar sonucu parçalanmış tekneye ulaştı. İncelemelerde, tekne motorunun seri numarasının Halit Yukay’a ait 'Graywolf' isimli yat ile eşleştiği belirlendi.

Daha önce kouyla ilgili bir gemi kaptanı tutuklanmıştı.

Balıkesir’in Marmara Adası açıklarında, parçalanan yata çarptığı değerlendirilen ‘Arel 7’ isimli kuru yük gemisinden alınan numunelerin sonuçları açıklandı. Analizler, gemideki boya izlerinin parçalanan yat ile örtüştüğünü ortaya koydu. Olayla ilgili Yalova’da geminin kaptanı 61 yaşındaki C.T., 7 Ağustos 2025’te ‘taksirle ölüme sebep olmak’ suçlamasıyla gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine zanlı, 10 Ağustos’ta İstanbul’da yeniden gözaltına alındı ve bu kez tutuklandı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un da ifadesine başvurulmuştu.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, Yukay’ın yakın arkadaşı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da ifadeye çağrıldı. Tatlıtuğ’un ifadesinde, kazadan önce Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuşma sırasında hattın bir anda kesildiğini ve bir daha kendisine ulaşılamadığını söylediği öğrenildi.

Yukay'ın cansız bedenine günler süren arama sonucunda ulaşıldığı bilgisi verildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum.
