onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Özel Harekat Polisinin Düğünde Sıktığı Kurşunlar Can Aldı

Özel Harekat Polisinin Düğünde Sıktığı Kurşunlar Can Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
22.08.2025 - 23:57

Düğünlerde ve kutlamalarda zaman zaman ortaya çıkan maganda kurşunları can almaya devam ediyor. Acı olayın adresi bu kez Trabzon oldu. Trabzon'da bir düğün öncesinde 27 yaşındaki Y.E.B ve 47 yaşındaki E.B'nin gelişigüzel sıktığı ateş sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Trabzon'daki olayda gelişigüzel silah sıkanlardan birinin özel harekat polisi olduğu öğrenildi.

Trabzon'daki olayda gelişigüzel silah sıkanlardan birinin özel harekat polisi olduğu öğrenildi.

Taşkıran Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta düğün öncesi havaya ateş açılması sonucu 43 yaşındaki F.S. hayatını kaybetmiş, R.S. ve B.S.T. ise yaralanmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan özel harekat polisi olduğu belirlenen 27 yaşındaki Y.E.B. ile akrabası 47 yaşındaki M.B’nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay anı videosunda, ikili defalarca ateş sıktıktan sonra hızlı bir şekilde silahları bellerine koyarken, acele ederek merdivenden indikleri görülüyor. Vurulan kişilerin yanına gittiği düşünülen zanlıların paniklediği anlar kameraya yansıdı.

1 kişinin ölümüne 2 kişinin yaralanmasına neden olan kurşunların ateşlenme anı kameralara yansıdı:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
2
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın