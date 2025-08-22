Özel Harekat Polisinin Düğünde Sıktığı Kurşunlar Can Aldı

Düğünlerde ve kutlamalarda zaman zaman ortaya çıkan maganda kurşunları can almaya devam ediyor. Acı olayın adresi bu kez Trabzon oldu. Trabzon'da bir düğün öncesinde 27 yaşındaki Y.E.B ve 47 yaşındaki E.B'nin gelişigüzel sıktığı ateş sonucunda 1 kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

