Google Hacklendi! 2.5 Milyar Gmail Kullanıcısı Tehlikede: "Ayarlarınızı Hemen Kontrol Edin!"
Hackerler Google’ın veri tabanına girdi. DailyMail’de yer alan habere göre 2.5 milyar Gmail kullanıcısının bilgileri tehlikede. Siber güvenlik uzmanları 'Google'dan bir kısa mesaj veya sesli mesaj alırsanız , bunun Google'dan olduğuna güvenmeyin. On vakadan dokuzu muhtemelen Google'dan değildir' uyarısında bulundu. Uzmanlar, kullanıcılara dolandırıcılardan ve virüsten nasıl korunacaklarını da anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hackerler Google’ın en büyük veritabanını ihlal etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Google'dan gelen kısa mesajlara dikkat!
Ayarlarınızı hemen kontrol edin: Gmail güvenlik ayarları nasıl yapılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın