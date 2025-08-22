onedio
Google Hacklendi! 2.5 Milyar Gmail Kullanıcısı Tehlikede: "Ayarlarınızı Hemen Kontrol Edin!"

Dilara Şimşek
22.08.2025 - 22:34

Hackerler Google’ın veri tabanına girdi. DailyMail’de yer alan habere göre 2.5 milyar Gmail kullanıcısının bilgileri tehlikede. Siber güvenlik uzmanları 'Google'dan bir kısa mesaj veya sesli mesaj alırsanız , bunun Google'dan olduğuna güvenmeyin. On vakadan dokuzu muhtemelen Google'dan değildir' uyarısında bulundu. Uzmanlar, kullanıcılara dolandırıcılardan ve virüsten nasıl korunacaklarını da anlattı. 

Hackerler Google’ın en büyük veritabanını ihlal etti.

ShinyHunters isimli bilgisayar korsan grubu, Haziran ayında bir Google çalışanını uzağa düşerek oturum bilgilerini ele geçirdi. Bilgisayar korsanlar bulut platformu üzerinden yönetilen Google veritabanına giriş yaptı. 

Hackerler çok sayıda şirket ve kişi bilgilerini çaldı. Dolandırıcılar ele geçirdikleri bu bilgilerle sahte telefon görüşmeleri gerçekleştiriyor ve kullanıcılara sahte mail gönderiyor. Bu tuzağa düşenler ise kişisel bilgilerini ve banka bilgilerini dolandırıcılara elleriyle teslim etmiş oluyor.

Google'dan gelen kısa mesajlara dikkat!

Siber Güvenlik Uzmanı James Knight, dolandırıcıların mail ve telefon yoluyla kendilerini Google’da çalışıyormuş gibi gösterdiğini söyledi. Knight, “ insanlar arıyor, Google'danmış gibi davranıyor, insanları oturum açmaya veya oturum açma kodları almaya ikna etmek için kısa mesajlar gönderiyor” dedi. 

Knight, Google’dan gelen kısa mesajlara güvenilmemesi gerektiği konusunda uyardı: 'Google'dan bir kısa mesaj veya sesli mesaj alırsanız , bunun Google'dan olduğuna güvenmeyin. On vakadan dokuzu muhtemelen Google'dan değildir.”

Ayarlarınızı hemen kontrol edin: Gmail güvenlik ayarları nasıl yapılır?

Dijital güvenlik uzmanı, bu siber saldırıdan korunma yollarını da anlattı. 

Gmail hesabı olan herkesin oturum açma ayarlarını hemen kontrol etmesi ve yaygın veya zayıf ifadeler kullanıyorsa şifrelerini güncellemesi gerektiğini belirten Knight, 'İlk olarak, çok faktörlü kimlik doğrulamanın ayarlandığından emin olun. İkinci olarak, o hesapta benzersiz, gerçekten güçlü bir parolanız olduğundan emin olun. Üçüncüsü, Google güvenlik kontrolünü yapın. Bu da önemli bir şey, böylece hesaplarındaki en zayıf noktaları tespit edebilirler' dedi.

