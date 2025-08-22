Google Hacklendi! 2.5 Milyar Gmail Kullanıcısı Tehlikede: "Ayarlarınızı Hemen Kontrol Edin!"

Dijital güvenlik uzmanı, bu siber saldırıdan korunma yollarını da anlattı.

Gmail hesabı olan herkesin oturum açma ayarlarını hemen kontrol etmesi ve yaygın veya zayıf ifadeler kullanıyorsa şifrelerini güncellemesi gerektiğini belirten Knight, 'İlk olarak, çok faktörlü kimlik doğrulamanın ayarlandığından emin olun. İkinci olarak, o hesapta benzersiz, gerçekten güçlü bir parolanız olduğundan emin olun. Üçüncüsü, Google güvenlik kontrolünü yapın. Bu da önemli bir şey, böylece hesaplarındaki en zayıf noktaları tespit edebilirler' dedi.