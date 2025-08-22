onedio
Elon Musk'ın Yapay Zekası Grok'ta Veri Skandalı: Yüz Binlerce Kullanıcının Özel Konuşması İfşa Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 08:11

Elon Musk’ın yapay zekâ sohbet botu Grok, bu kez zekâsıyla değil, ortaya çıkan gizlilik kriziyle gündemde. BBC ve Forbes’in ortaya çıkardığı bulgulara göre, Grok kullanıcılarının paylaştığı on binlerce sohbet yalnızca arkadaşlara değil, tüm internete açık şekilde yayımlandı. Google aramalarında yaklaşık 300 binden fazla konuşma listelenirken, bazı kayıtlar kullanıcıların günlük yaşam sorularından sağlık bilgilerine, hatta yasa dışı içeriklere kadar uzanıyor. Bu büyük açık, “Grok ne kadar güvenli?” sorusunu teknoloji dünyasının tam ortasına taşıdı.

Elon Musk’ın sahibi olduğu yapay zekâ sohbet botu Grok, ciddi bir gizlilik krizinin odağında.

BBC’nin haberine göre Grok kullanıcıları, sohbetlerini paylaşmak için butona bastığında yalnızca göndermek istedikleri kişiye değil, herkese açık bağlantılar da oluşturuluyor. Bu linkler arama motorları tarafından indekslenince, yüz binlerce özel konuşma internette erişilebilir hale geldi.

Perşembe günü yapılan bir Google aramasında yaklaşık 300 bin sohbet dökümüne ulaşıldı; Forbes ise bu sayının 370 bini aştığını yazdı.

Sızan içerikler arasında kullanıcıların güvenli şifre oluşturma istekleri, diyet planları ve sağlık sorunları hakkında soruları bulunuyor. Ancak bazı konuşmalarda Grok’un, yasa dışı içerikler üretip uyuşturucu imalatı talimatları verdiği de ortaya çıktı.

Bu gelişme, Musk’ın yapay zekâ projesinin güvenlik ve gizlilik açısından ne kadar denetim altında olduğu konusunda yeni tartışmalar yarattı.

