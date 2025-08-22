Elon Musk'ın Yapay Zekası Grok'ta Veri Skandalı: Yüz Binlerce Kullanıcının Özel Konuşması İfşa Oldu

Elon Musk’ın yapay zekâ sohbet botu Grok, bu kez zekâsıyla değil, ortaya çıkan gizlilik kriziyle gündemde. BBC ve Forbes’in ortaya çıkardığı bulgulara göre, Grok kullanıcılarının paylaştığı on binlerce sohbet yalnızca arkadaşlara değil, tüm internete açık şekilde yayımlandı. Google aramalarında yaklaşık 300 binden fazla konuşma listelenirken, bazı kayıtlar kullanıcıların günlük yaşam sorularından sağlık bilgilerine, hatta yasa dışı içeriklere kadar uzanıyor. Bu büyük açık, “Grok ne kadar güvenli?” sorusunu teknoloji dünyasının tam ortasına taşıdı.