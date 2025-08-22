onedio
Tsunami Alarmı Verildi: Güney Amerika'da 7.5 Büyüklüğünde Deprem

Tsunami Alarmı Verildi: Güney Amerika’da 7.5 Büyüklüğünde Deprem

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 07:49

Güney Amerika ülkesi Şili'nin güneyinde 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika'nın neredeyse tamamında hissedilen bir deprem oldu.

Güney Amerika’nın neredeyse tamamında hissedilen bir deprem oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Şili Antarktika Yarımadası açıklarındaki Drake Geçidi olduğunu duyurdu. Yerin yaklaşık 10,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Arjantin ve Şili'nin birçok kentinde hissedildi.

Şili Donanması Hidrografi ve Oşinografi Servisi'nin (SHOA), depremin ardından tsunami alarmı verdiği açıklandı. SHOA, sahil bölgeleri, kayalık kıyılar, sulak alanlar, haliçler, nehir ağızları, kıyı şeritleri, yaya yolları, marinalar, kıyı yolları, balıkçı barınakları, limanlar ve iskelelerin boşaltılması talimatı verdi.

