Sosyal Medyada Gündem Yine Aynı: Kaslı Erkekler mi Daha Çekici, Yoksa Göbekli Erkekler mi?
Sosyal medyanın bir türlü bitmek bilmeyen kavgası yine sahnede: “Kaslı erkekler mi daha çekici, yoksa göbekli erkekler mi?”
Bir taraf “baklava kasları olmadan aşk olmaz” diye diretiyor, diğer taraf ise “göbek kışın yorgan, yazın yastık” diyerek gönülleri fethediyor. Kimi karın kaslarını estetik bir tablo gibi görüyor, kimi de göbeğin yanında gelen mangal keyfini… Bu tartışmada tek kesin olan şey, herkesin kalp emojisini farklı bir vücut tipine bıraktığı!
Bir sosyal medya kullancısı bir kez daha aynı soruyu sordu cevaplar her zamanki gibi iki farklı dünyanın insanı modunda oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Standart tartışmayı başlatan soru bu oldu 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Peki sizce hangisi?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
insan olabilmeyi öğrenmiş erkek..
Baklava mı? Şekerpare mi? 😅😅😅