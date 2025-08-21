Sosyal Medyada Gündem Yine Aynı: Kaslı Erkekler mi Daha Çekici, Yoksa Göbekli Erkekler mi?

Sosyal medyanın bir türlü bitmek bilmeyen kavgası yine sahnede: “Kaslı erkekler mi daha çekici, yoksa göbekli erkekler mi?”

Bir taraf “baklava kasları olmadan aşk olmaz” diye diretiyor, diğer taraf ise “göbek kışın yorgan, yazın yastık” diyerek gönülleri fethediyor. Kimi karın kaslarını estetik bir tablo gibi görüyor, kimi de göbeğin yanında gelen mangal keyfini… Bu tartışmada tek kesin olan şey, herkesin kalp emojisini farklı bir vücut tipine bıraktığı!

Bir sosyal medya kullancısı bir kez daha aynı soruyu sordu cevaplar her zamanki gibi iki farklı dünyanın insanı modunda oldu. İşte yapılan yorumlardan bazıları: