Yenge Fesatlığından Usta Hırsız İlanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Yenge Fesatlığından Usta Hırsız İlanına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
21.08.2025 - 17:55

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

twitter.com

Sıkıntılı bir durum...

twitter.com

Kediler her yerde 🐾

twitter.com

Matematik neydi?

twitter.com

Kimin zekası daha yapay tartışmayalım.

twitter.com
Burası hariç...

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

İzmirli Hulk da gündemdeydi.

Bu da balon çıktı.

twitter.com

Ver Capone

twitter.com

Kapatalım 👋

twitter.com

