Islak Kekin Üzerine Bırakılan Faili Meçhul Ayak İzinin Goygoyunu Çıkaranlar
Son zamanlarda sosyal medyanın gündeminden düşmeyen bazı görseller var. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bir X kullanıcısı, yaptığı kekin üzerine bırakılan ayak izini paylaştı. Faili meçhul bu ayak izi, X ahalisinin yaratıcılığını ortaya çıkarınca olanlar oldu!
Gelin, goygoycuların basit bir ayak izinden bile neler çıkarabildiğine bakalım.
Viral olan ilk paylaşım şöyleydi;
Ardından bu izin kime ait olabileceğine dair güzel yorumlar geldi.
Karpuzu kim koyacak diye merakla bekliyorduk!
Yorumlarda buluşalım! 😂
