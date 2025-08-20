onedio
Islak Kekin Üzerine Bırakılan Faili Meçhul Ayak İzinin Goygoyunu Çıkaranlar

Dilara Bağcı
20.08.2025 - 20:19

Son zamanlarda sosyal medyanın gündeminden düşmeyen bazı görseller var. Bunlara bir yenisi daha eklendi. Bir X kullanıcısı, yaptığı kekin üzerine bırakılan ayak izini paylaştı. Faili meçhul bu ayak izi, X ahalisinin yaratıcılığını ortaya çıkarınca olanlar oldu! 

Gelin, goygoycuların basit bir ayak izinden bile neler çıkarabildiğine bakalım.

Viral olan ilk paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Ardından bu izin kime ait olabileceğine dair güzel yorumlar geldi.

twitter.com

Karpuzu kim koyacak diye merakla bekliyorduk!

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com

👇🏻

twitter.com
👇🏻

twitter.com

Yorumlarda buluşalım! 😂

twitter.com

