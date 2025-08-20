Karpuzların Efendisinden Fıstığa Doyuran Dondurmaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba da mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?
İyi eğlenceler 🚀
Başlıyoruz!
Uzun ince bir yol olduğu içindir.
Neden?
👇
Hollywood'da da var bundan.
Uyum diye buna derim.
Lavaboya da sıkışmaz.
Bunu üreten de mühendis.
Alıştıra alıştıra...
👇
👇
Elini korkak alıştırmış.
👇
👇
Bir de tespit...
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
