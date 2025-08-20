onedio
Karpuzların Efendisinden Fıstığa Doyuran Dondurmaya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
20.08.2025 - 18:00

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba da mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlıyoruz!

twitter.com

Uzun ince bir yol olduğu içindir.

twitter.com

Neden?

twitter.com

👇

twitter.com

Hollywood'da da var bundan.

twitter.com
Uyum diye buna derim.

twitter.com

Lavaboya da sıkışmaz.

twitter.com

Bunu üreten de mühendis.

twitter.com

Alıştıra alıştıra...

twitter.com

👇

twitter.com
👇

twitter.com

Elini korkak alıştırmış.

twitter.com

👇

twitter.com

👇

twitter.com

Bir de tespit...

twitter.com
Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

twitter.com

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
