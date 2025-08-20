İrem Derici Bunu Beğendi! Banu Berberoğlu Geri Dönüş Videosuyla YouTube'u Salladı
2010'ların ortalarında YouTube Türkiye eğlence içerikleri bakımından altın çağını yaşamıştı. Ancak Enes Batur, Berkcan Güven, Kafalar, Reynmen gibi kanalların yanında bir kanal samimiyeti ve doğallığıyla dikkat çekti. Mütevazı cep telefonu ve o dönemki sevgilisi Mehmet'le milyonlarca izlenen Banu Berberoğlu uzun süreli inzivaya çekilmişti. Geri dönüşü bir soru cevap videosuyla oldu. Dizi fragmanları ve haber programlarına boğulan YouTube trendlerinin yüzüne renk geldi. Ünlü popçu İrem Derici de Berberoğlu'na mesaj gönderdi.
Banu Berberoğlu'nun dönüşünü ilk duyuranlardandık.
Video kısa sürede 1 milyon bandına yaklaştı.
Tabii bu video pek çok kişi için doping etkisi yarattı.
Ünlü popçu İrem Derici de videoya yorum yazdı.
Diğer öne çıkan yorumlar şöyle;
