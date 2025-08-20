onedio
İrem Derici Bunu Beğendi! Banu Berberoğlu Geri Dönüş Videosuyla YouTube'u Salladı

İrem Derici Bunu Beğendi! Banu Berberoğlu Geri Dönüş Videosuyla YouTube'u Salladı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.08.2025 - 14:15

2010'ların ortalarında YouTube Türkiye eğlence içerikleri bakımından altın çağını yaşamıştı. Ancak Enes Batur, Berkcan Güven, Kafalar, Reynmen gibi kanalların yanında bir kanal samimiyeti ve doğallığıyla dikkat çekti. Mütevazı cep telefonu ve o dönemki sevgilisi Mehmet'le milyonlarca izlenen Banu Berberoğlu uzun süreli inzivaya çekilmişti. Geri dönüşü bir soru cevap videosuyla oldu. Dizi fragmanları ve haber programlarına boğulan YouTube trendlerinin yüzüne renk geldi. Ünlü popçu İrem Derici de Berberoğlu'na mesaj gönderdi.

Banu Berberoğlu'nun dönüşünü ilk duyuranlardandık.

Eski fenomen sessizliğini neden bozduğunu anlattı, özel hayatına dair soruları yanıtladı.

Video kısa sürede 1 milyon bandına yaklaştı.

Tabii bu video pek çok kişi için doping etkisi yarattı.

Ünlü popçu İrem Derici de videoya yorum yazdı.

Diğer öne çıkan yorumlar şöyle;

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
